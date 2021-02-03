Китайське державне ЗМІ виключило засновника Alibaba Group зі списку бізнес-лідерів КНР.

Джерело: Business Today

2 лютого 2021 року газета Shanghai Securities News опублікувала матеріал про лідерів підприємництва КНР, проте про Ма у виданні не згадали. Варто зазначити, що Shanghai Securities News належить інформаційній агенції, яка є безпосередньо офіційним ЗМІ уряду Піднебесної.

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Ігнорування Джека Ма у ЗМІ

Матеріал газети Shanghai Securities News вийшов у той самий день, коли компанія Alibaba повинна була опублікувати квартальний звіт. Варто зазначити, що видання помітно ігнорувало засновника Alibaba Group мільярдера Джека Ма та його компанію у своїй публікації. У той час, як мільярдер хвалив інших провідних підприємців за процес технологічної революції у країні. Нині Ма не очолює власну компанію, оскільки пішов з поста ще восени, після гучної критики у бік влади Китаю.

На перших шпальтах ЗМІ розмістили інформацію про:

засновника Huawei Жень Чженфей,

голову Xiaomi Лей Цзюнь,

президента BYD Ван Чуаньфу

Конфлікт Ма з владою КНР

Чутки про імовірний конфлікт між підприємцем та владою Піднебесної почали ходити ще восени. Тоді Ма наважився розкритикувати систему регулювання країни за стримування інновацій та порівняв глобальні банківські правила з "клубом для старих". Згодом IPO Ant Group було скасованим, а проти компанії уряд розпочав антимонопольне розслідування.

На публіці після своїх гучних вимов підприємиць з'явився лише у другій половині січня під час онлайн-церемонії "Ініціативи сільських вчителів", у якій мільярдер взяв участь. Поява Ма дала можливість громадськості виключити найгірші варіанти, а акції компанії бізнесмена виросли на фоні його публічної появи. Нині розслідування проти Ant Group ще триває.

Bloomberg не виключає можливості, що скасоване IPO Ant Group все ж таки відбудеться. А глава Центрального банку Китаю, в ході Всесвітнього економічного форуму, сказав, що якщо Ant Group буде дотримуватися юридичних процедур, то тоді у них буде результат.