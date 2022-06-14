Два найбільші банки США відмовилися обслуговувати російський держборг

JPMorgan Chase та Goldman Sachs призупинили операції з обслуговування держборгу Росії. Через це країна-агресорка ще на крок наблизилась до дефолту.

Відмова обслуговувати російський держборг

JPMorgan Chase та Goldman Sachs Group відмовились від операцій з боргом країни-агресорки після того, як Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) заборонило учасникам ринку США купувати як нові, так і наявні боргові та пайові цінні папери, випущені суб'єктом Росії.

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Відповідно до оновленої директиви OFAC і згортання Goldman Sachs діяльності, пов’язаної з Росією, компанія більше не проводитиме певних операцій з формування активності ринку щодо російських юридичних осіб,

– йдеться у заяві одного з банків.

Як повідомлялося, ліцензія OFAC, яка дозволяла транзакції, необхідні для отримання платежів за борговими зобов’язаннями Мінфіну РФ та Банку Росії терміном до 25 травня, не буде продовжена.

Можливий дефолт в Росії: головне

Від початку повномасштабної війни в України міжнародні рейтингові агентства говорили про можливий дефолт в Росії. Річ у тім, що санкції суттєво ускладнюють обслуговування держборгу країною-агресоркою в іноземній валюті.

Однак Росія вже декілька разів уникала можливого дефолту, виплачуючи зобов'язання в останню хвилину. Останній раз, здійснивши виплати за облігаціями на початку травня, термін погашення яких закінчився 4 квітня.

До цього Росія спробувала провести виплати за позиками в рублях, але агентство Moody's заявило, що це зміна умов випуску облігацій і може вважатися дефолтом.

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простими словами – це неспроможність держави здійснити боргові зобов’язання. Дефолт поділяють на такі види: технічний, звичайний (повний) та суверенний, який, до слова, Росія вже оголошувала у 1998 році.– це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.