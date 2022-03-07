Про це в ефірі заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає 24 канал.

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Дуже скоро будуть позитивні новини зі Сполучених Штатів з приводу ембарго на нафту, наскільки я розумію,

– розповів Кулеба.

Чи приєднається до санкцій Європа

Міністр зазначив, що Європа поки не готова ввести ембарго на нафту й газ проти Росії. Наприклад, Німеччина займає негативну позицію. Кулеба сказав, що розуміє, що Європі потрібен час на перелаштування на інші джерела постачання.

"Якщо ми побачимо, що вони переналаштовуються і поступово відмовляються від російської нафти та газу, тоді ми поставимося до цього з розумінням.

Якщо ж виявиться, що це просто гра, тоді ми будемо дотримуватися тієї ж позиції, яку я озвучив після того, як компанія Shell закупила російську нафту – що європейці купують російську нафту й газ, які пахнуть українською кров'ю", – заявив міністр.

При цьому Кулеба наголосив, що у Європи є й інші не менш болючі для Росії інструменти. Україна їх озвучила Європі.

Якщо треба буде назвати поіменно країни, які втомилися від санкцій проти Росії і почнуть гальмувати цей процес, я обов'язково назву їх на всю Європу і нехай вони несуть відповідальність перед своїми виборцями і перед тисячами людей, які виходять на площі в підтримку України,

– заявив Кулеба.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа свідомо звільнила від санкцій енергоносії з Росії. Пояснили тим, що не можуть за одну ніч знайти нові джерела постачання.

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