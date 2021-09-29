Думаю, з 2023 року, – Гетманцев про те, коли запрацює накопичувальна пенсія в Україні

Кабінет Міністрів підготував розрахунки для переходу до накопичувальної пенсійної системи в Україні. У Верховній Раді готові проголосувати за відповідний законопроєкт.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він пояснив, що це питання ще додаткового обговорюватимуть.

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Перехід до накопичувальної пенсії

У відповідь на запитання, коли в Україні планують перейти до механізму з накопиченням пенсій, нардеп відповів, що "точно не з 2022 року". "Думаю, що з 2023 року", – уточнив Гетманцев.

Голова комітету ВРУ зауважив, що Кабмін пропонує скеровувати 1% від Єдиного соціального внеску (ЄСВ) до Накопичувального фонду. Окрім цього, 1% сплачуватиме працівник і 1% – роботодавець.

Наразі в Україні не планують підвищення жодних податків при формуванні накопичувальної системи. Данило Гетманцев Народний депутат

Гетманцев розповів про накопичувальну пенсійну систему: відео

Як планують впроваджувати накопичувальну пенсійну систему

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна розповіла про основні етапи впровадження системи пенсійних накопичень. Попередньо, передбачено 3 головних кроки:

запровадження обов'язкових пенсійних накопичень та голосування за відповідні законопроєкти 2683-3 і 2683-д у першому читанні, ймовірно до кінця 2021 року;

впровадження професійних накопичувальних пенсій для робітників у важких та шкідливих умовах, голосування за законопроєкт 4408;

розвиток добровільних пенсійних накопичень на базі чинного законодавства.

В Україні працює система добровільних пенсійних накопичень. Станом на нині, майже 900 тисяч людей мають накопичення у 60 недержавних пенсійних фондах. Марина Лазебна Міністерка соціальної політики

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