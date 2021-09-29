Думаю, з 2023 року, – Гетманцев про те, коли запрацює накопичувальна пенсія в Україні

29 вересня 2021 , 18:38
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Джерело:

24 канал

Кабінет Міністрів підготував розрахунки для переходу до накопичувальної пенсійної системи в Україні. У Верховній Раді готові проголосувати за відповідний законопроєкт.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він пояснив, що це питання ще додаткового обговорюватимуть.

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Перехід до накопичувальної пенсії

У відповідь на запитання, коли в Україні планують перейти до механізму з накопиченням пенсій, нардеп відповів, що "точно не з 2022 року". "Думаю, що з 2023 року", – уточнив Гетманцев.

Голова комітету ВРУ зауважив, що Кабмін пропонує скеровувати 1% від Єдиного соціального внеску (ЄСВ) до Накопичувального фонду. Окрім цього, 1% сплачуватиме працівник і 1% – роботодавець.

Наразі в Україні не планують підвищення жодних податків при формуванні накопичувальної системи.

Данило Гетманцев

Народний депутат

Гетманцев розповів про накопичувальну пенсійну систему: відео

Як планують впроваджувати накопичувальну пенсійну систему

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна розповіла про основні етапи впровадження системи пенсійних накопичень. Попередньо, передбачено 3 головних кроки:

  • запровадження обов'язкових пенсійних накопичень та голосування за відповідні законопроєкти 2683-3 і 2683-д у першому читанні, ймовірно до кінця 2021 року;
  • впровадження професійних накопичувальних пенсій для робітників у важких та шкідливих умовах, голосування за законопроєкт 4408;
  • розвиток добровільних пенсійних накопичень на базі чинного законодавства.
В Україні працює система добровільних пенсійних накопичень. Станом на нині, майже 900 тисяч людей мають накопичення у 60 недержавних пенсійних фондах.

Марина Лазебна

Міністерка соціальної політики

Пенсії в Україні: останні новини

  • В Україні з 2023 року планують запровадити обов'язкові пенсійні накопичення для деяких груп населення. Як реалізовуватимуть другий рівень пенсійної системи, читайте за посиланням.
  • До кінця 2021 року українцям обіцяють підняти розмір пенсій. На одне підвищення варто очікувати з 1 жовтня, а на інше - з 1 грудня.
  • Українці також можуть отримати недовиплачені пенсії своїх родичів, що були їм нараховані до дня смерті. Відповідну заяву слід подати упродовж 6 місяців з моменту відкриття спадщини.
Автор: Євгенія Пласконь