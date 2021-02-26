Дубілет-старший і Яценко вийшли зі засновників Monobank після підозри НАБУ

Фігуранти справи "Приватбанку" Олександр Дубілет та Володимир Яценко позбулися часток у ТОВ "Фінтех Бенд". Ця компанія займається розвитком Monobank.
До чого перейшла частка підозрюваних
23 лютого економісти вийшли зі складу бенефіціарів власників компанії.
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Частка Олександра Дубілета (33,74%) перейшла до його сина Олексія Дубілета, а частина Яценка (17,18%) – до Євгенії Кривенко.
Інші засновники "Фінтех Бенд" не змінилися: Олег Гороховський – 17,18% акцій, Михайло Рогальський – 17,18%, Людмила Шмальченко – 9,81%, Вадим Ковальов – 4,91%.
Що відомо про підозри Дубілету та Яценку
- За даними слідства, у грудні 2016 року голова правління "Приватбанку" Дубілет, його перший заступник Яценко та інші високопосадовці банку усвідомлюючи, що банк буде націоналізований, вирішили розтратити гроші фінустанови. Мовиться про майже 137 мільйонів гривень.
- 22 лютого правоохоронці затримали Яценка, коли той намагався втекти з країни. Приватний літак посадили у "Борисполі", а чоловіку оголосили підозру.
- 25 лютого Яценко вийшов із СІЗО під заставу – 52 мільйони гривень.
- Дубілету оголосили підозру 23 лютого. Зауважимо, він обіймав посаду голови правління "Приватбанку" впродовж 19 років.