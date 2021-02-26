рудні 2016 року голова правління "Приватбанку" Дубілет, його перший заступник Яценко та інші високопосадовці банку усвідомлюючи, що банк буде націоналізований, вирішили розтратити гроші фінустанови. Мовиться про майже 137 мільйонів гривень.