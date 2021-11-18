ДП та автогаз дорожчають: яка ціна пального на АЗС
18 листопада 2021 , 15:13Читать новость на русском
Джерело:"РБК–Україна"
Роздрібні ціни на дизельне пальне та автомобільний газ проти попереднього торгового дня зросли. Однак ціна літри бензину залишилась без змін.
Такі дані зафіксували під час щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95". На скільки копійок зросли роздрібні ціни на АЗС 18 листопада, читайте далі.
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Ціна пального на АЗС
- бензин А-92 становлять 30,86 гривні за літр (0,00 гривень),
- бензин А-95 – 31,76 гривні за літр (0,00 гривень),
- ДП – 30,53 гривні за літр (+0,01 гривень),
- автогаз – 18,85 гривні за літр (+0,04 гривень).
Роздрібні ціни бензину станом на 18 листопада на різних АЗС
Роздрібні ціни на бензин / Скриншот РБК-Україна
Державне регулювання цін
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
- Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.
- Останній раз Мінекономіки оновлювало граничні ціни на пальне 15 листопада.