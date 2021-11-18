Такі дані зафіксували під час щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95". На скільки копійок зросли роздрібні ціни на АЗС 18 листопада, читайте далі.

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Ціна пального на АЗС

бензин А-92 становлять 30,86 гривні за літр (0,00 гривень),

становлять 30,86 гривні за літр (0,00 гривень), бензин А-95 – 31,76 гривні за літр (0,00 гривень),

– 31,76 гривні за літр (0,00 гривень), ДП – 30,53 гривні за літр (+0,01 гривень),

– 30,53 гривні за літр (+0,01 гривень), автогаз – 18,85 гривні за літр (+0,04 гривень).

Роздрібні ціни бензину станом на 18 листопада на різних АЗС

Роздрібні ціни на бензин / Скриншот РБК-Україна

Державне регулювання цін