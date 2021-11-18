Такі дані зафіксували під час щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95". На скільки копійок зросли роздрібні ціни на АЗС 18 листопада, читайте далі.
Важливо Пальне може подешевшати: Мінекономіки встановило нові граничні ціни
Ціна пального на АЗС
- бензин А-92 становлять 30,86 гривні за літр (0,00 гривень),
- бензин А-95 – 31,76 гривні за літр (0,00 гривень),
- ДП – 30,53 гривні за літр (+0,01 гривень),
- автогаз – 18,85 гривні за літр (+0,04 гривень).
Роздрібні ціни бензину станом на 18 листопада на різних АЗС
Роздрібні ціни на бензин / Скриншот РБК-Україна
Державне регулювання цін
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
- Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.
- Останній раз Мінекономіки оновлювало граничні ціни на пальне 15 листопада.