Ринки бувають бичачі, коли активи ростуть в ціні, та ведмежі, коли активи падають. Зараз ринок ведмежий, а тому саме час активно інвестувати в криптовалюту на перспективу. До прикладу, по біткойну, видно, що після кожного його падіння, яким глибоким воно б не було, йде ріст.

Цікаво Ведмежий ринок: що робити трейдерам, коли криптовалюта йде в піке

Збільшити суму для криптотрейдингу можна завдяки друзям. Фахівці криптобіржі Bybit розповіли 24 каналу про акцію, яку запустили.

Що відомо про Bybit

Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.

Як отримати нагороду до 420 USDT за друга

Якщо ви ще не зареєстровані на криптобіржі Bybit, то можете розпитати своїх знайомих та зареєструватися за їхнім посиланням або зробити це самостійно на сайті.

Припустимо ви вже зареєстровані і маєте знайомого, який теж зацікавлений у криптовалютах. Ви можете запросити його зареєструватися і таким чином отримаєте кожен по 20 USDT.

Зазначимо, що USDT – це стейблкойн, який прив’язаний до долара США. Тобто 20 USDT - це 20 доларів.

Важливо, що бонус дають лише за схваленого реферала. Тобто ваш друг повинен:

зареєструватися на Bybit з вашим реферальним кодом;

внести депозит від 20 доларів;

досягнути торгового обсягу щонайменше 250 доларів (враховуються торгові обсяги на споті та деривативах).

Вигода для того, хто запросив друга

Нагорода може суттєво зрости, якщо запрошений вами друг активно торгує на криптобіржі, збільшуючи свій торговий обсяг:

Кешбек до 170 USDT, якщо реферал досягне торговельного обсягу на споті від 300 доларів.

Кешбек до 230 USDT, якщо реферал досягне торговельного обсягу на деривативах від 5 000 доларів.

А якщо ваш реферал торгує і на споті, і на деривативах у зазначених обсягах, ви зможете отримати кешбек загальною сумою до 400 USDT!

І це ще не все – запросіть 5 схвалених рефералів та отримайте додаткову нагороду 15 USDT на спотовий обліковий запис.

Вигода для друга

Важливо, що вигоду від такого запрошення отримує не лише той, хто запросив, але власне і сам друг, якого запросили.

За умови, що він досягне торговельного обсягу від 300 доларів на споті та / або від 5 000 доларів на деривативах, друг отримає купон до 180 USDT на додаток до бонусу в 20 USDT за реєстрацію.

Зверніть увагу! Для отримання нагород користувачі повинні реєструватися на сторінці події.

Як використати винагороду

Бонуси та купони зарахуються користувачам через один місяць після завершення акції. Їх можна використовувати як маржу для торгівлі на деривативах (не для споту), замість власного капіталу покриття збитків і торгових комісій.