Друзі за санкціями: Росія все ближче до сценарію розвитку Ірану 

Попри "радість" від санкцій Росія все ближче до сценарію розвитку Ірану. Нагадаємо, остання країна вже понад 43 роки живе під такими обмеженнями.

У Центрі протидії дезінформації, який функціонує при РНБО, заявили, що і Росія, й Іран залежать від експорту невеликої кількості видів сировини (нафта та газ). Натомість ці держави імпортують необхідні для них товари.

Зверніть увагу Впродовж місяця в ЗСУ буде перевага, і ми підемо в наступ, – Арестович

Росія наближається до сценарію Ірану

У цих країнах роль експорту у структурі ВВП становить приблизно 30%. Дохід від продажу нафти у контексті ВВП за вирахування собівартості в Ірані орієнтовно становить 20%. Тоді як у Росії ця цифра дорівнює 10%. Щодо банківської системи, то у цих країнах ситуація виглядає наступним чином:

Іранські банки відключені від системи SWIFT й заморозили понад 100 мільярдів доларів активів;

доларів активів; У Росії ця цифра уже становить 400 мільярдів доларів.

У Центрі протидії дезінформації додали, що імпортозаміщення, яким часто вихваляється держава-агресорка, в Ірані не вдалося успішно реалізувати. Зокрема, в Ірані існує власний Інтернет. Наприклад:

замість відеохостингу YouTube у країні працює Aparat,

Facebook замінили на Cloob,

замість додатка App Store функціонує Cafe Bazaar,

однак цими соцмережами користуються лише жителі Ірану.

Актуально – Арестович розповів, чого чекати найближчими днями: дивитися відео

Додають, що Іран живе під санкційним тиском останні. Тоді як у Росії лише починають відчувати результат санкцій, однак реальний "біль" настане ближче до осені.