У Центрі протидії дезінформації, який функціонує при РНБО, заявили, що і Росія, й Іран залежать від експорту невеликої кількості видів сировини (нафта та газ). Натомість ці держави імпортують необхідні для них товари.
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Росія наближається до сценарію Ірану
У цих країнах роль експорту у структурі ВВП становить приблизно 30%. Дохід від продажу нафти у контексті ВВП за вирахування собівартості в Ірані орієнтовно становить 20%. Тоді як у Росії ця цифра дорівнює 10%. Щодо банківської системи, то у цих країнах ситуація виглядає наступним чином:
- Іранські банки відключені від системи SWIFT й заморозили понад 100 мільярдів доларів активів;
- У Росії ця цифра уже становить 400 мільярдів доларів.
У Центрі протидії дезінформації додали, що імпортозаміщення, яким часто вихваляється держава-агресорка, в Ірані не вдалося успішно реалізувати. Зокрема, в Ірані існує власний Інтернет. Наприклад:
- замість відеохостингу YouTube у країні працює Aparat,
- Facebook замінили на Cloob,
- замість додатка App Store функціонує Cafe Bazaar,
- однак цими соцмережами користуються лише жителі Ірану.
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