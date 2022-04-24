У Центрі протидії дезінформації, який функціонує при РНБО, заявили, що і Росія, й Іран залежать від експорту невеликої кількості видів сировини (нафта та газ). Натомість ці держави імпортують необхідні для них товари.

Зверніть увагу Впродовж місяця в ЗСУ буде перевага, і ми підемо в наступ, – Арестович

Росія наближається до сценарію Ірану

У цих країнах роль експорту у структурі ВВП становить приблизно 30%. Дохід від продажу нафти у контексті ВВП за вирахування собівартості в Ірані орієнтовно становить 20%. Тоді як у Росії ця цифра дорівнює 10%. Щодо банківської системи, то у цих країнах ситуація виглядає наступним чином:

Іранські банки відключені від системи SWIFT й заморозили понад 100 мільярдів доларів активів;

доларів активів; У Росії ця цифра уже становить 400 мільярдів доларів.

У Центрі протидії дезінформації додали, що імпортозаміщення, яким часто вихваляється держава-агресорка, в Ірані не вдалося успішно реалізувати. Зокрема, в Ірані існує власний Інтернет. Наприклад:

замість відеохостингу YouTube у країні працює Aparat,

Facebook замінили на Cloob,

замість додатка App Store функціонує Cafe Bazaar,

однак цими соцмережами користуються лише жителі Ірану.

До теми! Додають, що Іран живе під санкційним тиском останні 43 роки. Тоді як у Росії лише починають відчувати результат санкцій, однак реальний "біль" настане ближче до осені.

Актуально – Арестович розповів, чого чекати найближчими днями: дивитися відео