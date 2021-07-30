Другий транш від ЄС може бути вже у вересні: про яку суму йдеться

30 липня 2021 , 10:28
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Джерело:

Міністерство фінансів України

Голова Міністерства фінансів Сергій Марченко провів телефонну розмову з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, під час якої було обговорено можливість отримання другого траншу від ЄС. Домбровскіс також відмітив значний прогрес України у реформах.

Результати розмови 

За підсумками бесіди між Марченком та Домбровкісом, було вирішено продовжити конструктивний діалог стосовно другої частини траншу у вересні 2021 року. Зокрема йдеться про 600 мільйонів євро.

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Ми готові повернутися до питання отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС у вересні цього року,
– зазначив Домбровкіс, під час телефонної розмови.

Також віцепрезидент Єврокомісії відмітив значний прогрес у реформуванні різних сфер в Україні. Його колега віцепрезидент Єврокомісії з міжвідомчих відносин і прогнозування Марош Шефчович нещодавно теж відмічав значний прогрес України

На його думку, Україна домоглася значного прогресу в реформуванні медіасфери, державного управління, боротьби з корупцією, макроекономічної стабілізації.

Нагадаємо, що 10 лютого 2021 року, на конференції у Брюсселі, Домбровскіс зазначав основні умови за яких Україна отримає другу частину траншу. Загалом, це зміцнення верховенства закону та реформування судової системи.

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Транш від ЄС: головне

  • Перший транш від ЄС Україна отримала у грудні 2020 року. Його сума становила 600 мільйонів євро. 
  • 27 квітня 2021 року очільник Мінфіну Марченко зустрівся з керівником групи Єврокомісії щодо підтримки України Катаріною Матерновою, для обговорення співпраці між ЄС та Україною. Після чого Марченко заявив, що транш Україна може отримати ще до вересня 2021 року.
  • Серед умов ЄС, задля отримання другого траншу, йшлося й про: початок та продовження реформ у сфері управління державними фінансами, належне управління та верховенство права, поліпшення бізнес-клімату, секторальні реформи та щодо держпідприємств. Також була умова стосовно досягнення позитивного прогресу з МВФ, мається на увазі програма stand-by
Автор: Дар'я Вереньова