Результати розмови

За підсумками бесіди між Марченком та Домбровкісом, було вирішено продовжити конструктивний діалог стосовно другої частини траншу у вересні 2021 року. Зокрема йдеться про 600 мільйонів євро.

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Ми готові повернутися до питання отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС у вересні цього року,

– зазначив Домбровкіс, під час телефонної розмови.

Також віцепрезидент Єврокомісії відмітив значний прогрес у реформуванні різних сфер в Україні. Його колега віцепрезидент Єврокомісії з міжвідомчих відносин і прогнозування Марош Шефчович нещодавно теж відмічав значний прогрес України.

На його думку, Україна домоглася значного прогресу в реформуванні медіасфери, державного управління, боротьби з корупцією, макроекономічної стабілізації.

Нагадаємо, що 10 лютого 2021 року, на конференції у Брюсселі, Домбровскіс зазначав основні умови за яких Україна отримає другу частину траншу. Загалом, це зміцнення верховенства закону та реформування судової системи.

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