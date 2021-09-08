Dragon Capital погіршив економічний прогноз для України: яким буде ВВП у 2021 році

Інвестиційна компанія Dragon Capital погіршила зростання ВВП у поточному році на 1,1%, про це розповів їх директор Томаш Фіала. Все через гірші, ніж очікувалося, попередні дані стосовно ВВП у II кварталі.

Прогноз ВВП у 2021 році

Dragon Capital погіршила прогноз зростання української економіки з 4,6% до 3,5% у 2021 році. Згідно з даними Держстату у II кварталі ВВП скоротився на 0,8% відносно I кварталу 2021 року.

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Результати другого кварталу були набагато гіршими, ніж всі очікували: тільки 5,4% замість близько 7 – 8%, які всі чекали. Цей результат другого кварталу здивував і місцеві, і глобальні банки,

– розповідає Томаш Фіала.

Причин падіння оцінки ВВП у II кварталі

Нагадаємо, що в середині липня інвесткомпанія вже знижувала прогноз зростання української економіки цьогоріч – з 5,3% до 4,6%.

Оптова торгівля стала однією з причин падіння ВВП у II кварталі, згідно з оцінкою Держстату. Її падіння за підсумками півріччя прискорилося до 5,7% з 3%, які були у I кварталі. Очільник Dragon Capital не розуміє, чому дані стосовно оптової торгівлі падають. Тому він очікує подальші дані українських установ стосовно оптової торгівлі та ВВП 14 та 20 вересня відповідно.

Це дуже несподівана цифра, тому що всі суміжні сектори ростуть, і роздрібна торгівля зростає досить швидко. Виникає питання до того, як Держстат працює та складає ці звіти,

– додає Фіала.

Інші прогнози росту ВВП у 2021 році

Прогноз росту ВВП у 2022 році

Попри падіння ВВП за результатами II кварталу, Фіала розповів, що прогноз інвестиційної компанії Dragon Capital на 2022 рік не змінився – 4,3%.

За його словами, нині зовнішня кон'юнктура для України дуже сприятлива: ціни на її експорт зросли, вартість грошей у світі залишається низькою, а ймовірність довгострокового зростання інфляції у світі та різкого розвороту політики провідних центробанків ринків поки мала.

Але, звичайно, уряду та керівництву країни треба мати на увазі, що така ситуація буде не завжди. Тому треба, перш за все, тримати консервативною монетарну та фіскальну політику та знижувати дефіцит (держбюджету – 24 канал) до 3% ВВП,

– наголосив Фіала.

Дефіцит Бюджет-2021

За оцінками Dragon Capital, дефіцит у 2021 році складе близько 3,9% ВВП замість закладених у держбюджеті 5,2%.

Просто не вийде залучити фінансування на більший дефіцит навіть при тій хорошій кон'юнктурі, яка є,

– ділиться Фіала.

До теми Дохід держбюджету: на скільки вдалось перевиконати план від початку 2021 року

Згідно з даними Мінфіну за період з січня по липень 2021 року загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у розмірі 50,2 мільярда гривень, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 132,4 мільярда гривень.