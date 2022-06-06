Dow Jones перестав повідомляти російські банки про санкції: чому це важливо
Сервіс Risk & Compliance від Dow Jones розірвав угоду з російськими банками з 31 травня. Тепер він не постачатиме їм комплаєнс-інформацію, яка зокрема включає й дані про учасників санкційних списків.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела в банках, які отримали таке повідомлення від Dow Jones.
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Чому це важливо
Інформація, яку сервіси надавали банкам, включала:
- санкційні списки;
- інформацію про порушені кримінальні справи;
- списки від регуляторів;
- списки терористів тощо.
Без інформації про санкції російські банки ризикують потрапити під вторинні санкції та отримати великі штрафи. Зазначимо, що окрім сервісу від Dow Jones, банки країни-агресорки втратили також доступ до сервісів від Refinitiv (з 11 березня) та Bloomberg (на початку квітня).
Прецедент вже є
Керівник практики санкційного права та комплаєнсу колегії адвокатів Pen&Paper Сергій Гландін наводить приклад, коли банк отримав великий штраф. У 2014 році французький BNP Paribas змусили заплатити 8,9 мільярда доларів штрафу через те, що його швейцарський підрозділ займався забороненими доларовими платежами до Ірану, Судану
І ось після цього випадку всі банки миттєво налаштували ці програми для відстеження фігурантів санкційних списків. Тобто комплаєнс дозволяє малою ціною застрахувати банк від великих ризиків,
– додав Гландін.
Нагадаємо, що в рамках останнього пакету санкцій ЄС відключив Сбербанк, Московський кредитний банк, Россельхозбанк та Білоруський банк розвитку та реконструкції від системи SWIFT.Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.
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