Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела в банках, які отримали таке повідомлення від Dow Jones.

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Чому це важливо

Інформація, яку сервіси надавали банкам, включала:

санкційні списки;

інформацію про порушені кримінальні справи;

списки від регуляторів;

списки терористів тощо.

Без інформації про санкції російські банки ризикують потрапити під вторинні санкції та отримати великі штрафи. Зазначимо, що окрім сервісу від Dow Jones, банки країни-агресорки втратили також доступ до сервісів від Refinitiv (з 11 березня) та Bloomberg (на початку квітня).

Прецедент вже є

Керівник практики санкційного права та комплаєнсу колегії адвокатів Pen&Paper Сергій Гландін наводить приклад, коли банк отримав великий штраф. У 2014 році французький BNP Paribas змусили заплатити 8,9 мільярда доларів штрафу через те, що його швейцарський підрозділ займався забороненими доларовими платежами до Ірану, Судану

І ось після цього випадку всі банки миттєво налаштували ці програми для відстеження фігурантів санкційних списків. Тобто комплаєнс дозволяє малою ціною застрахувати банк від великих ризиків,

– додав Гландін.

Нагадаємо, що в рамках останнього пакету санкцій ЄС відключив Сбербанк, Московський кредитний банк, Россельхозбанк та Білоруський банк розвитку та реконструкції від системи SWIFT.

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