Україна отримає транш у майже 700 мільйонів доларів. Натомість Київ зобов'язався продовжувати реформи та забезпечити незалежність Національного банку.

Також цікаво Коли Рада прийме Бюджет: Корнієнко назвав ймовірні дати

МВФ вирішив виділити Україні новий транш кредиту

Міжнародний валютний фонд переглянув економічні показники України, після чого вирішив таки виділити новий транш кредиту в рамках програми stand-by. Мовиться про 699 мільйонів доларів (загальна сума програми тепер становитиме 2,8 мільярда).

Довідка. Нову програму stand-by для України МВФ погодив у червні 2020 року. Її розмір – 5 мільярдів доларів, а строк – 1,5 року. 2,1 мільярда першого траншу приблизно тоді ж ми й отримали. А от наступного траншу довелося чекати доволі довго, адже раніше місія МВФ залишалася невдоволеною виконанням Україною своїх зобов'язань.

Українська влада вже відреагувала на рішення МВФ

Президент України Володимир Зеленський у твітері привітав рішення Фонду. А разом із тим і пояснив, куди саме скерують виділені МВФ гроші.

Вдячний раді директорів МВФ за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення Україні траншу у приблизно 700 мільйонів доларів. Ці гроші ми спрямуємо на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками COVID19. Програма МВФ буде продовжена,

– написав Зеленський.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у телеграмі, що позитивна оцінка міжнародних партнерів підтвердила успішний рух України у здійсненні реформ.

Зауважте: у МВФ повідомили й про те, що готові продовжити дію програми до червня 2022 й перерозподілити графік виплат.

Які зобов'язання має Україна у рамках програми stand-by від МВФ

Щоб отримувати гроші від МВФ, українська влада, як зазначили на офіційному сайті Національного банку України та на сайті Фонду, зобов'язалася:

Змінити податкову й бюджетну політику задля захисту соціально вразливих верстви населення.

Забезпечити незалежність Національного банку.

Повернути інфляцію до цільового рівня (5%).

Покращити корпоративне управління банками, щоб ті могли надавати надійні кредити бізнесу.

Продовжити боротьбу з корупцією.

Розгортати судову реформу.

Й загалом зменшувати роль державного управління в економіці.

Радимо також звернути увагу на таке: