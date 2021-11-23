Україна отримає транш у майже 700 мільйонів доларів. Натомість Київ зобов'язався продовжувати реформи та забезпечити незалежність Національного банку.
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МВФ вирішив виділити Україні новий транш кредиту
Міжнародний валютний фонд переглянув економічні показники України, після чого вирішив таки виділити новий транш кредиту в рамках програми stand-by. Мовиться про 699 мільйонів доларів (загальна сума програми тепер становитиме 2,8 мільярда).
Українська влада вже відреагувала на рішення МВФ
Президент України Володимир Зеленський у твітері привітав рішення Фонду. А разом із тим і пояснив, куди саме скерують виділені МВФ гроші.
Вдячний раді директорів МВФ за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення Україні траншу у приблизно 700 мільйонів доларів. Ці гроші ми спрямуємо на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками COVID19. Програма МВФ буде продовжена,
– написав Зеленський.
Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у телеграмі, що позитивна оцінка міжнародних партнерів підтвердила успішний рух України у здійсненні реформ.
Які зобов'язання має Україна у рамках програми stand-by від МВФ
Щоб отримувати гроші від МВФ, українська влада, як зазначили на офіційному сайті Національного банку України та на сайті Фонду, зобов'язалася:
- Змінити податкову й бюджетну політику задля захисту соціально вразливих верстви населення.
- Забезпечити незалежність Національного банку.
- Повернути інфляцію до цільового рівня (5%).
- Покращити корпоративне управління банками, щоб ті могли надавати надійні кредити бізнесу.
- Продовжити боротьбу з корупцією.
- Розгортати судову реформу.
- Й загалом зменшувати роль державного управління в економіці.
Радимо також звернути увагу на таке:
- Скільки Україна повинна виплатити за держборгом до кінця року (дані Мінфіну).
- Міжнародні резерви України зросли майже на мільярд доларів за місяць.