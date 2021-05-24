Доступні кредити 5–7–9%: скільки грошей банки видали бізнесу за лютий – травень 2021 року

У Міністерстві фінансів України розповіли, що з 1 лютого по 24 травня 2021 року за програмою кредитування 5–7–9% видали кредитів на суму у понад 42 мільярди гривень. Лише за останній тиждень було укладено 524 кредитних угоди на 1,4 мільярда гривень.

Результати програми кредитування 5–7–9%

Державна програма "Доступні кредити 5–7–9%" функціонує вже протягом 4 місяців поточного. За цей час уповноважені банки видали близько 16,43 тисячі кредитів на загальну суму у 42,2 мільярда гривень.

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Які сфери отримали найбільше грошей, від моменту старту програми

17,448 мільярда гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів;

5,622 мільярда гривень видали підприємцям на інвестиційні цілі;

19,129 мільярда гривень – у якості антикризових кредитів.

Які банки найбільше видали кредитів, від моменту старту програми

ПриватБанк – 5,44 тисячі кредитів на суму у 3,99 мільйона гривень;

Ощадбанк – 2,20 тисячі кредитів на суму у 4,14 мільйона гривень;

Райффайзен Банк Аваль – 1,82 тисячі кредитів на суму у 7,77 мільйона гривень;

Укргазбанк – 1,46 тисячі кредитів на суму у 2,52 мільйона гривень;

ПУМБ – 1,06 тисячі кредитів на суму у 4,94 мільйона гривень;

Що відомо про програму кредитування 5–7–9% Державна кредитна програма 7– Державна кредитна програма "Доступні кредити 5 9%" запроваджена за ініціативи Президента України з метою спрощення доступу мікро та малого бізнесу до банківського кредитування. Контроль за реалізацією програми покладений на Фонд розвитку підприємництва (ФРП). ФРП – фінансова установа, а єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів України.

Станом на 24 травня 2021 року у державній програмі кредитування беруть участь 30 банків.

Результати програми кредитування 5 – 7 – 9% станом на 24 травня 2021 року / Інфографіка Мінфіну