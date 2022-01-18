Чому зросла вартість розподілу газу

22 грудня 2021 року НКРЕКП ухвалила відповідну постанову у зв'язку з якою розподіл газу з 1 січня 2022 року здорожчав на близько 4%. Варто зауважити, що для кожного окремого облгазу розмір тарифу визначається окремо. Оскільки він залежить від регіону, кількості споживачів і розміру витрат для сталого функціонування газорозподільних систем.

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Найменший та найвищий тариф

Найменший тариф – 32 копійки за кубометр (без ПДВ) пропонує "Київгаз".

– 32 копійки за кубометр (без ПДВ) пропонує "Київгаз". Найвищий тариф – 1 гривня 99 копійок за кубометр (без ПДВ), який пропонують декілька постачальників: "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Лубнигаз", "Миколаївгаз", "Тисменицягаз".

Детальніше з тарифом на розподіл газу в Україні у 2022 році від різних підприємств можна ознайомитись тут.

Тариф на розподіл газу у 2022 році / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо! Згідно з проєктом закону №2553, з 1 травня 2022 року в Україні замість кубометрів блакитне паливо рахуватимуть в енергетичних одиницях.

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Як розраховується сума в платіжці

Сума в платіжці за розподіл газу залежить від об’ємів спожитого палива. За основу береться об’єм використаного палива за попередній період, тобто у 2022 році це період з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року, далі він ділиться на 12 та множиться на тариф місцевого Оператора ГРМ.

Зауважимо, що є певні мінімальні обсяги споживання газу. Тобто навіть якщо ви споживаєте менше, все одно доведеться заплатити встановлений мінімум для конкретного об'єкта споживання.

Мінімальні обсяги споживання доставки газу:

39 кубометрів – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;

126 кубометрів – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;

314 кубометрів – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об’єкта споживача, що не є побутовим.

Як дізнатись який у вас мінімальний обсяг

Група споживання українцем газу визначається на момент укладання договору та прописується в договорі на розподіл газу. Група споживання газу буде залежати від підключених газових пристроїв: газова плита, газовий котел, водонагрівач.

Тож, наприклад, якщо у договорі зазначена група споживання, відповідно до якої газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, тобто під'єднано газовий котел, то мінімальний об’єм газу за рік, який береться для розрахунку плати за розподіл становить 314 кубометрів.

Довідка: мінімальні обсяги споживання, визначені пунктом 2 глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494.

Як заощадити на доставці газу

Якщо споживач не користується газовим котлом, тоді йому варто звернутись до свого Оператора ГРМ із заявою про відключення газового котла, та змінити категорію споживання у договорі про розподіл газу. Наприклад на "для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі".

Проте слід звернути увагу, що зміна групи споживання вплине на нарахування за розподіл лише на майбутні періоди, тобто, з 1 січня наступного року. Розраховані об’єми за минулий період залишаться на рівні чинної на той період групи споживання.

Чи можна не платити за розподіл газу

Плата за розподіл газу не нараховується лише тим домогосподарствам, яким офіційно було припинено постачання (розподіл) газу, що підтверджується відповідним Актом припинення газопостачання. Тобто, якщо ви написали відповідну заяву та розірвали договір, то можете не сплачувати за розподіл газу.

Але зауважте, що газопостачання має бути не просто припинено (опломбовано), а також має бути розірвано договір з розподілу газу. Звернутись із заявою слід до свого Оператора ГРМ.

Важливо! В разі необхідності відновлення газопостачання вам доведеться здійснити оплату за його підключення.

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