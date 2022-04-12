Досі невідомо, чи Європа відмовиться від російської нафти, – Зеленський

Європа готує шостий пакет санкцій проти Росії, який може включати обмеження щодо поставок нафти з Росії. Проте є країни, які блокують це рішення.

Про це у своєму зверненні до Литви заявив президент Володимир Зеленський, передає 24 канал.

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Євросоюз обговорює шостий, я наголошую, вже шостий пакет санкцій проти Росії за війну, небачену з часів Другої світової війни. І досі невідомо, чи опиниться під санкціями нафта,

– заявив президент.

Він наголосив, що навіть масові вбивства в Бучі та інших містах, депортація людей та свідоме руйнування мирних міст російськими ракетами та авіабомбами не переконали всіх країн ЄС. Деякі навіть не хочуть хоча б суттєво обмежити купівлю російських енергоносіїв.

Росія впевнена в безкарності

Країна-агресорка переконана, що світ не відмовиться від торгівлі з нею, від її енергоносіїв, території для транзиту та великого ринку. А тому коїть свої злочини проти мирних українців.

Росіяни впевнені у безкарності, впевнені, що можуть зробити так, що світ це їм забуде, що Європа їм це забуде,

– наголосив Зеленський.

У своєму зверненні Зеленський подякував Литві за її принциповість та дотримання європейських цінностей. Якби усі в Європі були такими як Литва, то Росія б не могла сподіватися, що їй це зійде з рук, сказав президент.

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