10 листопада у Бурштинському енергоострові зафіксована найвища з початку року середньозважена ціна акцептованої на ринку "на добу наперед" електроенергії – 1980,96 грн за МВт*год (без ПДВ).

Ціна в Бурштинському енергоострові була на чверть вищою від ціни в цей день на РДН в Об’єднаній енергосистемі України, де вона склала 1562,29 грн за МВт*год (без ПДВ), про це свідчать дані "Оператора ринку"

Бурштинський енергоострів охоплює Закарпатську область, більшу частину Івано-Франківської та Львівської областей, і є від’єднаним від Об’єднаної Енергетичної Системи (ОЕС) України та синхронізований із європейською енергетичною системою.

Бурштинська ТЕС, яка входить у компанію "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова, контролює 90% генеруючих потужностей Бурштинського енергоострова. Висока ціна у Бурштинському енергоострові тримається із квітня, відколи був заблокований імпорт електричної енергії, який створював конкуренцію енергії, виробленій ДТЕКом на території БуОс. Відтак ціна електроенергії у Бурштинському енергоострові в півтора-два рази вища від середньої ціни в країнах Європейського союзу.

У свою чергу, ДТЕК спростовує інформацію про вплив на ціни на електроенергію в Бурштинському енергоострові. "Ціною ДТЕК помилково називають узагальнені дані ДП "Оператор ринку" для сегменту "Ринок на добу наперед" (РДН) в Бурштинському енергоострові. 10 листопада 2020 року Оператором ринку зафіксована ціна електроенергії у Бурштинському енергоострові – 1980,96 грн за МВтг", – заявили у компанії.

Пояснення ДТЕК

Такий високий рівень ціни зумовлений закриттям денної зони по прайс-кепам, що становлять 2048 грн/МВтг. Під час торгової сесії 10 листопада 2020 року середня ціна заявки Бурштинської ТЕС не перевищувала 1600 грн/МВтг. Таким чином енергоблоки Бурштинської ТЕС не були ціноутворюючими. Отже, найвищі акцептовані цінові заявки були сформовані або іншими виробниками, які працюють в енергоострові, або імпортерами електроенергії. Постачальниками електроенергії в Бурштинському енергоострові окрім Бурштинської ТЕС є Калуська ТЕЦ, Теребле-Ріцька ГЕС та імпортери електроенергії зі Словаччини, Угорщини та Румунії.

Частка імпортерів у продажу електроенергії на РДН в Бурштинському енергоострові протягом 2020 року досягала 80% в залежності від цін та попиту на електроенергію. Імпорт електроенергії з ЄС став значно більше впливати на ціноутворення в Бурштинському енергоострові саме після запуску нової моделі ринку і відкриття вільного імпорту з Європи. Серед факторів, які могли вплинути на зростання ціни на території Бурштинського енергоострові 10 листопада, було зростання ціни на електроенергію на суміжних ринках в країнах ЄС. Для прикладу, в цей день ціна електроенергії в Угорщині та Словаччині досягала 72 євро/МВтг.

Контекст

Нагадаємо, в жовтні президент Володимир Зеленський доручив голові уряду Денису Шмигалю вжити заходів для створення конкурентного ринку електроенергії у торговельній зоні "Острів Бурштинської ТЕС". До вирішення проблеми президент запропонував залучити Антимонопольний комітет України.

В червні поточного року АМКУ оголосив про завершення розслідування справи проти "ДТЕК Західенерго" щодо цінових зловживань в Бурштинському енергоострові. Мова йде про події липня – жовтня 2019 року, коли "Західенерго", використовуючи свої можливості власника 90% ринку, продавала електроенергію для західних областей України за штучно завищеною ціною.

Перед цим НКРЕКП звинуватила компанію ДТЕК у використанні свого становища для штучного маніпулювання цінами на РДН. У відповідь на заяву регулятора АМКУ заявило про початок збору інформації на ринку за ознаками недобросовісної конкуренції.

Раніше керівником ДТЕК "Західенерго" був нинішній голова уряду Денис Шмигаль.