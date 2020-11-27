Проєкт закону про Державний бюджет на 2021 рік надійшов на розгляд Верховної Ради. Напередодні Кабінет Міністрів затвердив головний фінансовий документ країни до другого читання.

Наразі текст допрацьованого законопроєкту відсутній на сайті парламенту.

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Зазначається, що 27 листопада документ пройшов 2 етапи. Верховна Рада отримала його. А тоді проєкт передали на розгляд керівництву.

Нагадаємо, 26 листопада Кабмін погодив доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2021 рік.

Основні показники Держбюджету-2021