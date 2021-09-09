Моравецький запропонував Шмигалю допомогу польських компаній для того, щоб розпочати видобуток палива на Західній Україні.
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Україна може посилити енергетичну безпеку
Видобуток власного газу, на думку Моравецького, сприятиме посиленню енергетичної незалежності та безпеки України. Польська компанія PGNiG готова до партнерства з українськими компаніями для початку роботи.
Енергетична незалежність є одним з аспектів у боротьбі з Росією. Тому Матеуш Моравецький наголосив на тому, що Польща підтримує територіальну цілісність України, засуджує Кремль за агресію та вітає нас з успішним проведенням Кримської платформи 23 серпня.
Також Моравецький заявив, що Польща може стати газовим хабом, оскільки Європейський суд заборонив "Газпрому" монополізувати газогін OPAL, який з'єднує "Північний потік-2" з іншими газогонами.
Останні новини з газового ринку
- "Газпром" фактично завершив будівництво "Північного потоку-2" – газопроводу, який сполучатиме Росію та Німеччину в обхід України.
- У Кремлі встигли похвалитися, що їхній газопровід запрацює уже через декілька днів. За даними ЗМІ, це станеться 1 жовтня 2021 року.
- Ціна на газ 9 вересня 2021 року встановила абсолютний рекорд – 700 доларів за тисячу кубометрів. Такі показники пов'язують зі спекуляціями Росії.