Моравецький запропонував Шмигалю допомогу польських компаній для того, щоб розпочати видобуток палива на Західній Україні.

Цікаво Росія і Німеччина обговорили транзит газу через Україну після 2024 року: про що домовились

Україна може посилити енергетичну безпеку

Видобуток власного газу, на думку Моравецького, сприятиме посиленню енергетичної незалежності та безпеки України. Польська компанія PGNiG готова до партнерства з українськими компаніями для початку роботи.

Енергетична незалежність є одним з аспектів у боротьбі з Росією. Тому Матеуш Моравецький наголосив на тому, що Польща підтримує територіальну цілісність України, засуджує Кремль за агресію та вітає нас з успішним проведенням Кримської платформи 23 серпня.

Також Моравецький заявив, що Польща може стати газовим хабом, оскільки Європейський суд заборонив "Газпрому" монополізувати газогін OPAL, який з'єднує "Північний потік-2" з іншими газогонами.

Останні новини з газового ринку