Допомога з безробіття у 2022 році: на які суми можуть розраховувати українці

У 2022 році розмір допомоги з безробіття зросте двічі, адже він прив'язаний до рівня прожиткового мінімуму. Економіка 24 вирішила порахувати на які суми можуть розраховувати українці цьогоріч.

Допомога по безробіттю

Розмір допомоги з безробіття прив'язаний до рівня прожиткового мінімуму, який зросте з 1 липня до 2 508 гривні та з 1 грудня – до 2 589 гривень, згідно з бюджетом-2022. Відповідно підвищення теж відбудеться двічі, однак розмір грошової допомоги залежатиме також від страхового стажу.

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Як розраховується розмір допомоги

Українцям які впродовж 12 місяців до звільнення відпрацювали не менше 6 місяців, розмір допомоги визначається у відсотках до середньої заробітної плати залежно від страхового стажу:

страховий стаж до 2 років – 50% до середньої заробітної плати;

від 2 до 6 років – 55%;

від 6 до 10 років – 60%;

понад 10 років – 70%.

Допомога з безробіття у 2022 році / Інфографіка 24 каналу

Але, якщо українець протягом останніх 12 місяців працював менше, ніж 6 місяців, то йому виплачують мінімальну допомогу з безробіття.

Що таке страховий стаж Страховий стаж – це відрізок часу, коли працівник чи роботодавець за нього щомісячно вносив страховий внесок. Іншими словами, це кількість місяців, за які людина сплатила до Пенсійного фонду.

Мінімальний розмір виплат по безробіттю

Мінімальний розмір виплат по безробіттю для українців не прикріплений до прожиткового мінімуму, оскільки це фіксована урядом сума. Він у 2022 році може становити 650, або 1,8 тисячі гривень, згідно з законом "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

650 гривень отримують українці, котрі мають менш ніж 6 місяців страхового стажу протягом останніх 12 місяців.

1,8 тисячі гривень – ті, хто мають понад 6 місяців страхового стажу протягом 12 місяців.

Максимальний розмір виплат о безробіттю

Максимальний розмір виплат по безробіттю навпаки прив'язаний до прожиткового мінімуму. Він складає не більше як чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб.

З 1 грудня 2021 року – 9 924 гривні

З 1 липня – 10 400 гривень.

З 1 грудня – 10 736 гривень.

Хто має право на виплати з безробіття

На допомогу по безробіттю в Україні мають право особи віком від 16 до 70 років, котрі можуть працювати, однак через відсутність роботи не мають заробітку, або інших доходів, як джерел існування.