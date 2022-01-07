Допомога по безробіттю
Розмір допомоги з безробіття прив'язаний до рівня прожиткового мінімуму, який зросте з 1 липня до 2 508 гривні та з 1 грудня – до 2 589 гривень, згідно з бюджетом-2022. Відповідно підвищення теж відбудеться двічі, однак розмір грошової допомоги залежатиме також від страхового стажу.
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Як розраховується розмір допомоги
Українцям які впродовж 12 місяців до звільнення відпрацювали не менше 6 місяців, розмір допомоги визначається у відсотках до середньої заробітної плати залежно від страхового стажу:
- страховий стаж до 2 років – 50% до середньої заробітної плати;
- від 2 до 6 років – 55%;
- від 6 до 10 років – 60%;
- понад 10 років – 70%.
Допомога з безробіття у 2022 році / Інфографіка 24 каналу
Але, якщо українець протягом останніх 12 місяців працював менше, ніж 6 місяців, то йому виплачують мінімальну допомогу з безробіття.
Мінімальний розмір виплат по безробіттю
Мінімальний розмір виплат по безробіттю для українців не прикріплений до прожиткового мінімуму, оскільки це фіксована урядом сума. Він у 2022 році може становити 650, або 1,8 тисячі гривень, згідно з законом "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".
- 650 гривень отримують українці, котрі мають менш ніж 6 місяців страхового стажу протягом останніх 12 місяців.
- 1,8 тисячі гривень – ті, хто мають понад 6 місяців страхового стажу протягом 12 місяців.
Максимальний розмір виплат о безробіттю
Максимальний розмір виплат по безробіттю навпаки прив'язаний до прожиткового мінімуму. Він складає не більше як чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб.
- З 1 грудня 2021 року – 9 924 гривні
- З 1 липня – 10 400 гривень.
- З 1 грудня – 10 736 гривень.
На допомогу по безробіттю в Україні мають право особи віком від 16 до 70 років, котрі можуть працювати, однак через відсутність роботи не мають заробітку, або інших доходів, як джерел існування.