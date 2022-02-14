ЗМІ також пояснили деталі такої ініціативи. Зокрема, Україна зможе розмістити суверенні боргові зобов'язання під гарантії американського уряду.
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Яку користь отримає держава
Завдяки такій можливій економічній допомозі від США Україна матиме шанс залучити кошти під менший відсоток.
Також повідомляють, що в Палаті представників США відбулось чергове зібрання щодо ситуації в Україні. Саме тоді відповідна заява прозвучала від радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.
Як світ фінансово допомагає Україні
- Через російську загрозу Захід взявся спрямовувати до України фінансову допомогу різними шляхами та для різних цілей. Зокрема, у США серйозно вивчали додаткові можливості для підтримки економіки України.
- Також Франція пообіцяла виділити Україні 1,2 мільярда євро кредиту. Ці гроші потрібні для стабілізації нашої економіки. Про це стало відомо після нещодавнього візиту президента країни Еммануеля Макрона.
- Приєдналась і Німеччина, канцлер якої Олаф Шольц зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві 14 лютого. Німеччина надасть Україні фінансову підтримку на тлі загрози нового російського вторгнення. Мовиться про 150 мільйонів євро нових кредитів.
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