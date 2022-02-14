ЗМІ також пояснили деталі такої ініціативи. Зокрема, Україна зможе розмістити суверенні боргові зобов'язання під гарантії американського уряду.

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Яку користь отримає держава

Завдяки такій можливій економічній допомозі від США Україна матиме шанс залучити кошти під менший відсоток.

Також повідомляють, що в Палаті представників США відбулось чергове зібрання щодо ситуації в Україні. Саме тоді відповідна заява прозвучала від радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Як світ фінансово допомагає Україні

Через російську загрозу Захід взявся спрямовувати до України фінансову допомогу різними шляхами та для різних цілей. Зокрема, у США серйозно вивчали додаткові можливості для підтримки економіки України.

Також Франція пообіцяла виділити Україні 1,2 мільярда євро кредиту. Ці гроші потрібні для стабілізації нашої економіки. Про це стало відомо після нещодавнього візиту президента країни Еммануеля Макрона.

Приєдналась і Німеччина, канцлер якої Олаф Шольц зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві 14 лютого. Німеччина надасть Україні фінансову підтримку на тлі загрози нового російського вторгнення. Мовиться про 150 мільйонів євро нових кредитів.

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