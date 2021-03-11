"Донецькоблгаз" можуть повернути державі: в РНБО анонсували перевірку

Джерело:24 канал
У Раді нацбезпеки заявили, що "Донецькоблгаз" належить 2 компаніям з Гонконгу. Після перевірок підприємство можуть повернути до державної власності.
Секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу заявив, що правоохоронці перевірять власників "Донецькоболгазу".
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З невідомих причин власники прийняли рішення відключити населення від теплопостачання, від газу,
– нагадав Данілов.
"Через дослідження, яке провели в апараті РНБО, ми з'ясували, що власниками "Донецькоблгазу" є дві компанії, які чомусь зареєстровані у Гонконзі", – додав секретар РНБО.
За його словами, ці компанії пройдуть необхідні перевірки. У разі виявлення порушень, "Донецькоблгаз" повернуть до державної сфери управління найближчим часом.
Брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова: дивіться відео