У Раді нацбезпеки заявили, що "Донецькоблгаз" належить 2 компаніям з Гонконгу. Після перевірок підприємство можуть повернути до державної власності.

Секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу заявив, що правоохоронці перевірять власників "Донецькоболгазу".

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Чому РНБО взялося за "Донецькоблгаз"

З невідомих причин власники прийняли рішення відключити населення від теплопостачання, від газу,

– нагадав Данілов.

"Через дослідження, яке провели в апараті РНБО, ми з'ясували, що власниками "Донецькоблгазу" є дві компанії, які чомусь зареєстровані у Гонконзі", – додав секретар РНБО.

За його словами, ці компанії пройдуть необхідні перевірки. У разі виявлення порушень, "Донецькоблгаз" повернуть до державної сфери управління найближчим часом.

Брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова: дивіться відео

Донеччина без газу: що треба знати

Вранці 6 березня "Донецьколгаз" припинив постачання "Донецьктеплокомуненерго". Люди залишилися без тепла.

Постачальник газу заявив, що компанія заборгувала 1,5 мільярда гривень, тому, згідно з законом, газ подавати перестали

Постачання газу відновили вночі проти 7 березня.

Зверніть увагу! Денис Шмигаль відреагував на відключення постачання газу у Донецькій області. Прем'єр-міністр наголосив, що винним у тому, що люди залишилися без тепла є "Донецькоблгаз".