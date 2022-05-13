У цьому переконаний високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель. ЄС продовжує працювати над узгодженням шостого пакету санкцій.

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У понеділок (16 травня – 24 канал) міністри закордонних справ будуть розглядати це питання, і я зроблю новий політичний поштовх для домовленості. Я переконаний, домовленість у нас буде. Нам потрібна ця домовленість і вона у нас буде. Бо нам треба позбутися нафтової залежності від Росії,

– наголосив Боррель.

Він додав, що для домовленості потрібно розуміти обставини кожної із 27 країн-членів Євросоюзу. При цьому він наголосив, що якщо посли ЄС не домовляться, то міністри повинні дати політичний поштовх до цього.

Що відомо про нафтове ембарго: головне

Євросоюз підготував 6 пакет санкцій, який з-поміж іншого включає нафтове ембарго проти Росії.

Йшлося про відмову від російської нафти протягом 6 місяців та відмову від нафтопродуктів країни-агресорки протягом 8 місяців.

Але не всі країни готові позбуватися своєї енергозалежності.

Щоб прийняти нафтове ембарго хоч в якомусь вигляді, ЄС запропонував Угорщині та Словаччині відтягнути його до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року.

Але навіть від такої пропозиції відмовилася Угорщина. Наша сусідка вимагає не поширювати ембарго на трубопровідну нафту або дотації від ЄС.

Наразі кілька країн в ЄС запропонували відкласти нафтове ембарго, щоб прийняти всі інші санкції з шостого пакету.

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