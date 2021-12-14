Гривня знову повернулася до рівня нижче 27 за долар. У вівторок, 14 грудня, НБУ встановив курс долара на рівні 26,88 гривні.
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Ми вважаємо, що зміні тренду над ринком сприяло нівелювання негативних настроїв над ринком. Ситуація на ринку підтверджує думку, що нещодавній сплеск курсу був зумовлений психологічними факторами.
Чому гривня зміцнюється
Облікова ставка НБУ
Минулого тижня Нацбанк переглянув облікову ставку – в результаті її знову підняли до 9%. Це рішення було очікуваним навіть попри те, що регулятор раніше обіцяв не підіймати ставки. Проте висока інфляція (у листопаді вона склала 10,3% в річному вимірі) змусила НБУ передумати. За словами Віталія Мінько, аналітика та директора Forex Club у Львові, саме це рішення стало драйвером зміцнення гривні.
Переговори Байдена та Путіна
Очільники США та Росії провели переговори 7 грудня, де й зокрема обговорювалася військова агресія Росії щодо України та підтягнення військ до кордонів. Проте сам факт проведення цих переговорів дещо заспокоїв інвесторів.
Ситуація вирівнюється, і нерезиденти, які активно виходять з українських паперів, після переговорів США – РФ заспокоїлися. Втім, їхній оптимізм також підтримав позитив світових ринків.
Минулого тижня портфель гривневих ОВДП на рахунках нерезидентів зріс на 612 мільйонів гривень. А це завжди позитивно впливає на гривню, адже попит на неї зростає.
Відкладена пропозиція
Анна Волуйчак, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, стверджує, що поступове зміцнення гривні на початку грудня було очікуваним.
Після динамічного зростання курсу наприкінці листопаду на ринку сформувався чималий обсяг відкладеної пропозиції іноземної валюти, який наразі чинить тиск на долар. При цьому попит поки залишається помірним.
Прогнози для курсу до 17 грудня
- Віталій Мінько з Forex Club вважає, що якщо нерезиденти приймуть нові умови на ринку ОВДП, то гривня залишиться в діапазоні 27,00 – 27,50 за долар.
- Євгенія Охтирко з Concorde Capital більш оптимістична й очікує, що курс закріпиться на позначці нижче за 27,00 гривні за долар.
- Анна Волуйчак з Юнекс Банку вважає, що торги на міжбанку пройдуть в межах 26,75 – 27,25 гривні за долар. При цьому експертка застерігає, що грудень – дуже напружений місяць: з одного боку зростає попит на іноземну валюту з боку іноземних компаній. З іншого боку, збільшується і пропозиція – бізнес потребує додаткових обсягів гривневої ліквідності для розрахунків, виплати зарплат та премій.