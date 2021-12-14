Гривня знову повернулася до рівня нижче 27 за долар. У вівторок, 14 грудня, НБУ встановив курс долара на рівні 26,88 гривні.

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Ми вважаємо, що зміні тренду над ринком сприяло нівелювання негативних настроїв над ринком. Ситуація на ринку підтверджує думку, що нещодавній сплеск курсу був зумовлений психологічними факторами. Євгенія Охтирко Аналіткиня Concorde Capital

Чому гривня зміцнюється

Облікова ставка НБУ

Минулого тижня Нацбанк переглянув облікову ставку – в результаті її знову підняли до 9%. Це рішення було очікуваним навіть попри те, що регулятор раніше обіцяв не підіймати ставки. Проте висока інфляція (у листопаді вона склала 10,3% в річному вимірі) змусила НБУ передумати. За словами Віталія Мінько, аналітика та директора Forex Club у Львові, саме це рішення стало драйвером зміцнення гривні.

Переговори Байдена та Путіна

Очільники США та Росії провели переговори 7 грудня, де й зокрема обговорювалася військова агресія Росії щодо України та підтягнення військ до кордонів. Проте сам факт проведення цих переговорів дещо заспокоїв інвесторів.

Ситуація вирівнюється, і нерезиденти, які активно виходять з українських паперів, після переговорів США – РФ заспокоїлися. Втім, їхній оптимізм також підтримав позитив світових ринків. Віталій Мінько Аналітик та директор Forex Club у Львові

Минулого тижня портфель гривневих ОВДП на рахунках нерезидентів зріс на 612 мільйонів гривень. А це завжди позитивно впливає на гривню, адже попит на неї зростає.

Відкладена пропозиція

Анна Волуйчак, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, стверджує, що поступове зміцнення гривні на початку грудня було очікуваним.

Після динамічного зростання курсу наприкінці листопаду на ринку сформувався чималий обсяг відкладеної пропозиції іноземної валюти, який наразі чинить тиск на долар. При цьому попит поки залишається помірним. Анна Волуйчак Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Прогнози для курсу до 17 грудня