Дані на ресурсі показують, що індекс долара, який відображає курс до 6 ключових світових валют, зріс майже на 2% за три дні.

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Долар стрімко дорожчає

Курс євро до долара знизився з 1,22 до 1,187, оновивши мінімум за два місяці.

Водночас британський фунт втратив 0,3% до американської валюти та торгується на найнижчому значенні за 6 тижнів.

Нагадаємо, ціни на нафту впали 17 червня, оскільки долар різко зміцнився.

Причини зміцнення американської валюти

Долар продемонстрував найсильніший приріст за останні 15 місяців після того, як Федеральна резервна система 16 червня повідомила, що може підвищити процентні ставки набагато швидше, ніж досі передбачали.

Твердіший долар робить нафту, яку оцінюють у доларах, дорожчою й в інших валютах, що потенційно може позначитися на попиті.