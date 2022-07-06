Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 5 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 35 гривень за долар при купівлі (– 5 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 35 гривень за долар (– 50 копійок).

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Євро банки купують за 35,80 гривні (– 40 копійок), а продають в середньому за 36,70 гривні за євро (– 30 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 35,23 гривні (+ 7 копійок), а продають – за 35,36 гривні (+ 7 копійок), за даними finance.ua.

(+ 7 копійок), а продають – за (+ 7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 36,17 гривні (+71 гривні) та продаж – 36,41 гривні (+ 82 гривні).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 35,20 гривні (– 5 копійок), а продаж – 35,33 гривні (– 7 копійок).

(– 5 копійок), а продаж – (– 7 копійок). Євро продають по 36,15 гривні (– 45 копійок), а купують за 36,40 гривні (– 40 копійок).

Що потрібно знати українцям про фінансову ситуацію

Споживча інфляція у червня в Україні сягнула 20,1% річних. Основними чинниками стали високі ціни енергоносії, порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування потужностей та інфраструктури, окупація територій, пояснили в НБУ.

Заступник глави НБУ Ніколайчук запевнили, що українці можуть не боятися гіперінфляції, оскільки це дуже нереалістичний сценарій. Регулятор прогнозує інфляцію у 20% за підсумками 2022 року. Однак, Ніколайчук вважає, що це той рівень, який можна контролювати.

Також у червні НБУ різко збільшив облікову ставку до 25%. Регулятор вважає, що завдяки цьому депозити стануть прибутковішими, водночас сильного впливу на кредити це рішення не матиме.

Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.

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