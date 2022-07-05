Долар та євро подешевшали: готівковий курс валют 5 липня

Гривня зміцніла на готівковому ринку 5 липня. Який курс долара та євро в обмінниках, банках та на чорному ринку, читайте далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 5 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 35,05 гривні за долар при купівлі (– 15 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 35,50 гривні за долар (– 20 копійок).

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Євро банки купують за 36,20 гривні (– 20 копійок), а продають в середньому за 37 гривні за євро (– 30 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 35,16 гривні (– 13 копійок), а продають – за 35,29 гривні (– 12 копійок), за даними finance.ua.

(– 13 копійок), а продають – за (– 12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 35,46 гривні (– 1,29 гривні) та продаж – 35,59 гривні (– 1,27 гривні).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 35,25 гривні (– 15 копійок), а продаж – 35,40 гривні (– 11 копійок)..

(– 15 копійок), а продаж – (– 11 копійок).. Євро продають по 36,60 гривні (– 20 копійок), а купують за 36,80 гривні (– 25 копійок).

Що потрібно знати українцям про фінансову ситуацію

Інфляція в Україні сягнула 18% у річному вимірі. Проте в НБУ запевнили, що українці можуть не боятися гіперінфляції – це дуже нереалістичний сценарій. Натомість регулятор прогнозує інфляцію у 20% за підсумками поточного року.

В Нацбанку також розповіли, як агресивне підняття облікової ставки (до 25%) вплине на звичайних українців: депозити повинні стати прибутковішими, водночас сильного впливу на кредити це рішення не матиме.

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