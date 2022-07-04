Скільки коштує долар і євро 4 липня: курс валют в обмінниках і на чорному ринку

Іноземні валюти демонструють різносторонню динаміку на готівковому ринку 4 липня. Скільки коштують долар та євро в обмінниках, банках та на чорному ринку, читайте далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 4 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 35,20 гривні за долар при купівлі (+ 10 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 35,70 гривні за долар, від п'ятниці (1 липня) не змінився.

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Євро банки купують за 36,50 гривні (– 5 копійок), а продають в середньому за 37,30 гривні за євро (– 20 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 35,37 гривні (– 7 копійок), а продають – за 35,50 гривні (– 4 копійки), за даними finance.ua.

(– 7 копійок), а продають – за (– 4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 36,78 гривні (– 29 копійок) та продаж – 37,03 гривні (– 4 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 35,40 гривні (– 4 копійки), а продаж – 35,51 гривні (– 4 копійки).

(– 4 копійки), а продаж – (– 4 копійки). Євро продають по 36,80 гривні (– 20 копійок), а купують за 37,05 гривні (– 15 копійок).

Що потрібно знати українцям про фінансову ситуацію

Інфляція в Україні сягнула 18% у річному вимірі. Проте в НБУ запевнили, що українці можуть не боятися гіперінфляції – це дуже нереалістичний сценарій. Натомість регулятор прогнозує інфляцію у 20% за підсумками поточного року.

В Нацбанку також розповіли, як агресивне підняття облікової ставки (до 25%) вплине на звичайних українців: депозити повинні стати прибутковішими, водночас сильного впливу на кредити це рішення не матиме.

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– це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.