Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 1 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 35,10 гривні за долар при купівлі (– 5 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 35,70 гривні за долар (+ 5 копійок).
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Євро банки купують за 36,55 гривні (– 10 копійок), а продають в середньому за 37,50 гривні за євро (без змін);
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 35,44 гривні, а продають – за 35,54 гривні, за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 37,07 гривні та продаж – 37,21 гривні.
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 35,45 гривні (без змін), а продаж – 35,55 гривні (без змін).
- Євро продають по 37,00 гривні (– 18 копійок), а купують за 37,20 гривні (– 10 копійок).
Що потрібно знати українцям про фінансову ситуацію
- Інфляція в Україні сягнула 18% у річному вимірі. Проте в НБУ запевнили, що українці можуть не боятися гіперінфляції – це дуже нереалістичний сценарій. Натомість регулятор прогнозує інфляцію у 20% за підсумками поточного року.
- В Нацбанку також розповіли, як агресивне підняття облікової ставки (до 25%) вплине на звичайних українців: депозити повинні стати прибутковішими, водночас сильного впливу на кредити це рішення не матиме.
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