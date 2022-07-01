Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 1 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 35,10 гривні за долар при купівлі (– 5 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 35,70 гривні за долар (+ 5 копійок).

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Євро банки купують за 36,55 гривні (– 10 копійок), а продають в середньому за 37,50 гривні за євро (без змін);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 35,44 гривні , а продають – за 35,54 гривні , за даними finance.ua.

, а продають – за , за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 37,07 гривні та продаж – 37,21 гривні.

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 35,45 гривні (без змін), а продаж – 35,55 гривні (без змін).

(без змін), а продаж – (без змін). Євро продають по 37,00 гривні (– 18 копійок), а купують за 37,20 гривні (– 10 копійок).

Що потрібно знати українцям про фінансову ситуацію

Інфляція в Україні сягнула 18% у річному вимірі. Проте в НБУ запевнили, що українці можуть не боятися гіперінфляції – це дуже нереалістичний сценарій. Натомість регулятор прогнозує інфляцію у 20% за підсумками поточного року.

В Нацбанку також розповіли, як агресивне підняття облікової ставки (до 25%) вплине на звичайних українців: депозити повинні стати прибутковішими, водночас сильного впливу на кредити це рішення не матиме.

Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.

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