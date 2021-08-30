Долар впевнено росте: що буде з гривнею на початку вересня

Гривня щодо долара знецінилася на понад 1% за останній тиждень літа. Про причини падіння та чого очікувати далі, читайте на Економіка 24.

Чому долар росте

Анна Волуйчак, директорка департаменту казначейских операцій Юнекс Банку, виділяє зокрема такі причини зміцнення курсу долара щодо гривні:

завершення періоду сплати податків великим бізнесом;

початок періоду ПДВ відшкодування.

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Проте найбільший вплив на курс чинили психологічні фактори. Підтвердженням тому стали виходи Національного банку на торги із пропозицією долару, які навіть без суттєвих інтервенцій призводили до збільшення пропозиції і стабілізації котирувань,

– пояснює фінансистка.

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Що знецінюватиме гривню

Загалом за тиждень НБУ продав на міжбанку лише 20,5 мільйона доларів. Для порівняння, з початку року Національний банк придбав на міжбанку 1,38 мільярда доларів. Продаж валюти у той же час склав 190 мільйонів доларів.

Цього тижня тиск на гривню скоріш за все буде залишатися високим, вважає Анна Волайчук, зокрема через:

транші Держказначейства по ПДВ-відшкодуванню;

поступове збільшення попиту на валюту з боку імпортерів;

скорочення ОВДП-портфелю нерезидентів;

виплати процентів за старими випусками ОВДП, що заплановані на середу, 1 вересня.

Зокрема, Міністерство фінансів має виплатити інвесторам майже 3,4 мільярда гривень. Частина з цих коштів цілком ймовірно потрапить на міжбанківський валютний ринок у вигляді попиту,

– зазначає Волайчук.

Що зміцнюватиме гривню

Водночас цього тижня можна чекати збільшення пропозиції валюти від населення, яке потребує більше гривні для підготовки до навчального року.

Більше гривні треба і бізнесу для виплати зарплат працівникам.

Суттєвий вплив на ринок може дати новина про надання Укравтодору 376 мільйонів доларів консорціумного кредиту. Гроші підуть на будівництво доріг, заявили у Мінінфраструктури. А це означає, що їх конвертують у гривню.

Як нагадує Ання Волайчук, влітку продаж залучених кредитних коштів Укравтодором суттєво укріпив гривню.

Проте наразі неможливо спрогнозувати, коли саме залучені кошти можуть потрапити на ринок. Цей фактор суттєво ускладнює складання прогнозу,

– пояснює експертка.

Прогнорз курсу

На думку Анни Волайчук з Юнекс Банку, цього тижня торги на міжбанку відбуватимуться в діапазоні 26,80 – 26,99 гривні за долар. Станом на 30 серпня Нацбанк встановив курс на рівні 26,93 гривні.