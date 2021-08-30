Чому долар росте

Анна Волуйчак, директорка департаменту казначейских операцій Юнекс Банку, виділяє зокрема такі причини зміцнення курсу долара щодо гривні:

завершення періоду сплати податків великим бізнесом;

початок періоду ПДВ відшкодування.

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Проте найбільший вплив на курс чинили психологічні фактори. Підтвердженням тому стали виходи Національного банку на торги із пропозицією долару, які навіть без суттєвих інтервенцій призводили до збільшення пропозиції і стабілізації котирувань,

– пояснює фінансистка.

Загалом за тиждень НБУ продав на міжбанку лише 20,5 мільйона доларів. Для порівняння, з початку року Національний банк придбав на міжбанку 1,38 мільярда доларів. Продаж валюти у той же час склав 190 мільйонів доларів.

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Що знецінюватиме гривню

Цього тижня тиск на гривню скоріш за все буде залишатися високим, вважає Анна Волайчук, зокрема через:

транші Держказначейства по ПДВ-відшкодуванню;

поступове збільшення попиту на валюту з боку імпортерів;

скорочення ОВДП-портфелю нерезидентів;

виплати процентів за старими випусками ОВДП, що заплановані на середу, 1 вересня.

Зокрема, Міністерство фінансів має виплатити інвесторам майже 3,4 мільярда гривень. Частина з цих коштів цілком ймовірно потрапить на міжбанківський валютний ринок у вигляді попиту,

– зазначає Волайчук.

Що зміцнюватиме гривню

Водночас цього тижня можна чекати збільшення пропозиції валюти від населення, яке потребує більше гривні для підготовки до навчального року.

Більше гривні треба і бізнесу для виплати зарплат працівникам.

Суттєвий вплив на ринок може дати новина про надання Укравтодору 376 мільйонів доларів консорціумного кредиту. Гроші підуть на будівництво доріг, заявили у Мінінфраструктури. А це означає, що їх конвертують у гривню.

Як нагадує Ання Волайчук, влітку продаж залучених кредитних коштів Укравтодором суттєво укріпив гривню.

Проте наразі неможливо спрогнозувати, коли саме залучені кошти можуть потрапити на ринок. Цей фактор суттєво ускладнює складання прогнозу,

– пояснює експертка.

Прогнорз курсу

На думку Анни Волайчук з Юнекс Банку, цього тижня торги на міжбанку відбуватимуться в діапазоні 26,80 – 26,99 гривні за долар. Станом на 30 серпня Нацбанк встановив курс на рівні 26,93 гривні.