Чому долар росте
Анна Волуйчак, директорка департаменту казначейских операцій Юнекс Банку, виділяє зокрема такі причини зміцнення курсу долара щодо гривні:
- завершення періоду сплати податків великим бізнесом;
- початок періоду ПДВ відшкодування.
Зверніть увагу Тарифи на газ у вересні 2021 року: яка ціна у різних постачальників
Проте найбільший вплив на курс чинили психологічні фактори. Підтвердженням тому стали виходи Національного банку на торги із пропозицією долару, які навіть без суттєвих інтервенцій призводили до збільшення пропозиції і стабілізації котирувань,
– пояснює фінансистка.
Чого чекати від курсу 30 серпня – 3 вересня
Що знецінюватиме гривню
Цього тижня тиск на гривню скоріш за все буде залишатися високим, вважає Анна Волайчук, зокрема через:
- транші Держказначейства по ПДВ-відшкодуванню;
- поступове збільшення попиту на валюту з боку імпортерів;
- скорочення ОВДП-портфелю нерезидентів;
- виплати процентів за старими випусками ОВДП, що заплановані на середу, 1 вересня.
Зокрема, Міністерство фінансів має виплатити інвесторам майже 3,4 мільярда гривень. Частина з цих коштів цілком ймовірно потрапить на міжбанківський валютний ринок у вигляді попиту,
– зазначає Волайчук.
Що зміцнюватиме гривню
- Водночас цього тижня можна чекати збільшення пропозиції валюти від населення, яке потребує більше гривні для підготовки до навчального року.
- Більше гривні треба і бізнесу для виплати зарплат працівникам.
- Суттєвий вплив на ринок може дати новина про надання Укравтодору 376 мільйонів доларів консорціумного кредиту. Гроші підуть на будівництво доріг, заявили у Мінінфраструктури. А це означає, що їх конвертують у гривню.
Як нагадує Ання Волайчук, влітку продаж залучених кредитних коштів Укравтодором суттєво укріпив гривню.
Проте наразі неможливо спрогнозувати, коли саме залучені кошти можуть потрапити на ринок. Цей фактор суттєво ускладнює складання прогнозу,
– пояснює експертка.
Прогнорз курсу
На думку Анни Волайчук з Юнекс Банку, цього тижня торги на міжбанку відбуватимуться в діапазоні 26,80 – 26,99 гривні за долар. Станом на 30 серпня Нацбанк встановив курс на рівні 26,93 гривні.