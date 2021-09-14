Долар восени зросте, але незначно: аналітики спрогнозували курс

Влітку гривня дійсно рекордно укріпилась – до позначки 26,62. Однак на 2022 рік для тих, хто звик вкладати у валюту, – песимістичний прогноз.

Фінансові аналітики прогнозують, що вже незабаром долар відвоює втрачене. Втім, не критично. За словами фінансового експерта Юрія Шоломицького, девальвація буде помірною. Восени вона може становити 1 – 1,5%, отже вартість долара може зрости до 27,5.

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Влітку для укріплення курсу гривні склались сприятливі умови. Традиційно дали країні валюти вітчизняні аграрії, для яких це найгарячіший сезон. Сприяв і рівень інфляції на світовому ринку – зросла виручка від українського експорту.

В Україну приїде нарешті місія Міжнародного валютного фонду. Вона має оцінити нашу готовність до наступного траншу. Якщо все буде успішно, Україна отримає 750 мільйонів доларів. Інший гальмівний фактор для укріплення долару – висока ймовірність локдауну.

Бізнес сьогодні стискається, тому що розуміє, що його можуть завтра закрити. Він боїться висловлювати активний попит на валюту, щоб привозити сюди імпорт, бо не буде де продавати. Реально зменшується попит на валюту і це дає можливість зміцнювати гривню,

– фінансовий експерт Олег Пендзін.

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Інвестори перестали вкладати валюту

Нацбанк на ситуацію на ринку реагує задовільно, вважають експерти. Наприкінці літа іноземні інвестори перестали вкладати валюту в облігації внутрішньої державної позики через високі інфляційні ризики. Задля сповільнення інфляції НБУ підвищив облікову ставку до 8%. Хоча таке рішення головний банк країни прийняв і не одразу, це все одно підтримало гривню.

Як пояснила головна економістка Офісу ефективного регулювання Юлія Корнєєва, Національний банк коригує значні курсові коливання – ми це бачили влітку шляхом валютних інтервенцій. Окрім того, діє процентний трансмісійний канал.

Нацбанк збільшив облікову ставку до 8,5% і це дотримання політики дорогих грошей. Водночас здорожчання вартості кредитних ресурсів – це загроза реальному сектору економіки у середньостроковій перспективі,

– додала вона.

Україна має в валютних резервах близько 31 мільярда доларів. Тож, навіть, якщо ми не отримаємо черговий транш від МВФ в цьому році, це дозволить втримати гривню на допустимому рівні, щоб вона не злетіла різко вгору.