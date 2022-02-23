Курс в понад 30 гривень за долар

Середній курс продажу на "чорному ринку" становить 30,30 гривні, а купівлі – 29,50 гривні. Такі дані зафіксував сайт "Мінфін" станом на 14:55 за київським часом.

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Цікаво! За прогнозом українського економіста Павла Кухти українська гривня більш-менш має запас витривалості й буде коливатися на рівні 28 – 29 гривень за долар.

Офіційний курс долара до гривні від НБУ

Нацбанк 23 лютого 2022 року встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,99 гривні. Детальніше з офіційним курсом для інших валют, який встановив регулятор станом на сьогодні, можна ознайомитись тут.

Нагадаємо Курс долара виріс до максимуму з лютого 2015 року

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці 27,43 гривні.

У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року зросте до 28,10 гривні.

У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, наприкінці року прогнозують, що долар коштуватиме 28,70 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

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