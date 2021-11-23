Долар стрімко росте, а інвестори виходять з України: чого чекати від курсу цього тижня

Українська гривня рекордно зміцнювалася до середини листопада. Але минулого тижня тренд розвернувся і долар почав рости в ціні.

Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 26,66 гривні у вівторок, 23 листопада. Нагадаємо, що ще на початку минулого тижня українська валюта була суттєво міцнішою – 26,11 гривні за долар.

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Чому долар росте

Долар стрімко виріс через підвищений попит на нього.

Нерезиденти всього за тиждень скоротили свій портфель ОВДП на суму 3 мільярди гривень. Ці гроші вони обміняли на долар і вийшли з українського ринку.

Зокрема, інвесторів насторожує інформація про можливе вторгнення Росії в Україну.

Купували валюту також імпортери пального та вугілля, адже в Україні напружена ситуація з енергоносіями.

Нацбанк втрутився і продав на міжбанку 108 мільйонів доларів протягом 2 днів. Проте цього виявилося недостатньо, щоб стримати ріст долара.

Таким чином, на валютному ринку з'являються активні покупці. До тенденції підключаються спекулянти, у той час як продавці валюти, бачачи зміну тенденції, трохи тягнуть котирування вгору або притримують валюту. А НБУ, котрий напередодні не стримував ослаблення гривні, лише додає покупцям сил. Віталій Мінько Аналітик та директор Forex Club у Львові

Чого чекати від долара до кінця листопада

Можливе вторгнення Росії

Розвідка США розкрила плани Росії щодо можливого вторгнення в Україну, яке може трапитися на початку 2022 року. За даними розвідки, Росія готує наступ з трьох сторін: окупованого Криму, кордону Росії та кордону Білорусі.

Такі новини відлякали іноземних інвесторів, які почали виходити з українських ОВДП.

Ситуація на кордонах змушує нервувати західних інвесторів. Ціни українських єврооблігацій падають, відображаючи ризики, що зростають для нерезидентів,

– наголошує Віталій Мінько.

Ситуація на енергоринку

Нестача вугілля на ТЕС, низькі запаси газу загрожують гострим дефіцитом електроенергії в пікові періоди та віяловими відключеннями. Як розповідає Віталій Мінько, напередодні Кременчуцький НПЗ (20% палива в Україні) призупинив виробництво через поломку обладнання. А це загрожує необхідністю додаткового імпорту палива великого обсягу, а відтак і додатковим тиском на українську гривню.

Цього тижня висока волатильність на торгах буде залишатися актуальною. До вже вказаних чинників тиску на гривню приєднаються ще й великі транші ПДВ-відшкодування, що зменшать потребу експортерів у гривні. Тож підвищений тиск на гривню зберігатиметься. Анна Волуйчак Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Експерти, які опитав 24 канал, очікують подальшого ослаблення гривні:

Анна Волуйчак з Юнекс Банку вважає, що торги на міжбанку будуть проходити в діапазоні 26,50 – 26,95 гривні за долар.

гривні за долар. Віталій Мінько з Forex Сlub очікує, що гривня рухатиметься до позначки 26,60 за долар.

за долар. Тарас Котович, аналітик ICU, вважає, що найбільш імовірно, гривня слабшатиме, але залишиться у досить звичному коридорі 26,50 – 27,00 гривень за долар.