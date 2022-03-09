Долар оновив історичний максимум на Мосбіржі

9 березня 2022 року курс долара до рубля на Московській біржі оновив історичний максимум. Він вперше в історії досяг позначки у 120 рублі за долар.

Курс долара до рубля на Мосбіржі

Нагадаємо, що 23 лютого цього року, за день до нападу Росії на Україну, офіційний курс рубля був на рівні 80,4 рубля за долар. Нині він становить 120 рублі за долар (+14,29%).

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Рубль почав знецінюватись одразу після звернення ватажків бойовиків до Путіна з проханням визнати так звану "незалежність".

Ріст курсу долара до рубля на Московській біржі / Скриншот NEXTA Live

Також зауважте, що російський центробанк вирішив не відновлювати торги на Московській біржі 9 березня у секції фондового та термінового ринку, про що йдеться на сайті регулятору.

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