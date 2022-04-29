Нові рекорди для долара

Індекс долара у четвер, 28 квітня, досягнув 103,93, найвищого рівня з 2002 року, за даними Yahoo!Finance. Цей індекс відслідковує співвідношення американського долара щодо кошика з 6 валют: євро, японської єни, фунта стерлінгів, канадського долара, шведської крони і швейцарського франка. З початку року індекс виріс на понад 8%.

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Чому зміцнюється долар

Казначейські облігації США стають все привабливіші для інвесторів, які їх купують і цим зміцнюють долар. Все тому, що Федеральна резервна система доволі агресивно збільшує відсоткову ставку через інфляцію, цим збільшуючи дохідність облігацій. Заплановане підняття ставки до рівня в 3%.

Водночас Японія навпаки вирішила залишити ставку майже на нульовому рівні, чим знецінила свою єну щодо долара до 20-річного мінімуму.

Євро також падає щодо долара через війну Росії проти України та енергетичного конфлікту. Зміцнення долара лише посилює проблеми в Європі, оскільки підвищується вартість енергоносіїв у доларах. А зазначимо, що у Європі зростають ціни на газ через відмову Росії постачати газ Польщі та Болгарії.

Схоже, це перший відкритий акт енергетичної війни. Зараз стоїть питання, чи поширяться обмеження на інших великих імпортерів. Тоді це стане серйозним випробуванням європейської рішучості підтримати Україну в умовах різкого зростання цін на енергоносії та зростання ризиків рецесії,

– заявила Хеліма Крофт, керівник глобального дослідження сировини в RBC Capital Markets.

Як це впливає на гривню

Нагадаємо, що НБУ з 24 лютого та до кінця війни закріпив курс долара на рівні 29,25 гривні. Але через те, що долар стрімко зміцнюється щодо євро та інших валют, НБУ відповідно переглядає курси цих валют. Так, офіційний курс євро досяг мінімуму за 2022 рік – 30,68 гривні за євро. Та насправді готівковий курс на кілька гривень відрізняється.

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