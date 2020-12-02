Кабінет Міністрів переглянув статті доходів до Держбюджету на 2021 рік. І перед голосуванням у другому читанні, запропонував, як збільшити їх на 20 мільярдів гривень. Уряд очікує, що майже третина цієї суми, 7,5 мільярдів гривень, надійде від продажу ліцензій для грального бізнесу. Однак нардеп Ярослав Железняк висловив сумнівів щодо планів Кабміну.

Також доходи в бюджеті на 2021 рік мають збільшитися завдяки податку на прибуток підприємств, ПДВ та чистому прибутку від державних компаній. Більше про це – в матеріалі журналістів 24 каналу.

До теми Скільки грошей доотримає держбюджет від ліцензій по гральному бізнесу

Железняк: Доходи від грального бізнесу будуть вдвічі меншими, ніж прогнозує уряд

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів Ярослав Железняк не так оптимістично дивиться на плани уряду.

За його словами, якщо навіть і почне працювати комісія, яка має вирішувати, кому видавати ліцензію на гральний бізнес, то доходи від цього будуть удвічі менші, ніж це прогнозується.

Зараз не можуть запустити як комісію, так і сам гральний бізнес. Відповідно, ніхто не може сказати, коли буде вирішена проблема. Тому важко сказати, наскільки реально отримати хоча б гривню від цього бізнесу,

– наголосив нардеп Ярослав Железняк.

Радник президента з економічних питань Олег Устенко стверджує, що економічне зростання держави у 2021 році має скласти 10%. Це результат того, що українська економіка залежить від світової, адже 50% внутрішнього валового продукту формує експорт товарів за кордон.

І це навіть попри те, що у 2021 році пандемія коронавірусу ще навряд чи закінчиться. На підтвердження своїх слів він має декілька аргументів:

є позитивні сигнали, пов'язані з надходженням вакцини проти COVID-19 на ринок. Це означає, що з часом буде нарощуватися її поставка. Більше вакцин ринку означає менше проблем в майбутньому, спричинених пандемією;

фондові ринки показували активне зростання вже протягом декількох останніх тижнів.

Нестача у 7,5 мільярдів буде некритичною для економіки держави

Економісти зазначають, що загалом план з доходів у бюджет, закладений на 2021 рік, цілком можливо реалізувати. Однак стаття про гроші від гральної сфери й справді викликає найбільше сумнівів.

Проте, якщо навіть план за цими доходами не вдасться виконати, це не вплине на економіку критично. Насамкінець нестачу можна буде перекрити доходами з інших сфер.

Треба розуміти, що загальний зведений бюджет України разом з соціальними фондами, з пенсійним фондом, з місцевими бюджетами – це понад 2 трильйони гривень,

– пояснив економіст Олексій Геращенко.

На думку економістки Дарини Марчак, важливим аспектом буде те, як уряд далі чинитиме у боротьбі з коронавірусом. Адже, якщо COVID-19 не вдасться контролювати, на економічне зростання не варто сподіватись.

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За її словами, реалістичність плану з надходжень залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація з пандемією. Адже наразі економіка відновлюється швидко.

"Якщо в нас не буде тривалого локдауну, якщо уряд зможе взяти під контроль розвиток пандемії таким 3-тижневим чи місячним локдауном, то тоді ці плани з надходжень можуть бути реалістичними", – зауважила економістка.

Реалізувати всі плани щодо доходів можна лише за співпраці з міжнародними партнерами

За всіма оптимістичними прогнозами розвитку української економіки, дефіцит бюджету на 2021 рік все одно буде десь близько 230 мільярдів гривень. Тож виконання всіх планів можливе лише за умови співпраці з міжнародними донорами.

Адже може повторитись ситуація, яка склалась у 2020 році. Кошторис на 2020 затвердили з урахуванням співпраці з МВФ. І вийшло так, що вже в листопаді грошей у бюджеті забракло.



Що передбачає Держбюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу