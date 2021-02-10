Доходи російського "Газпрому" у 2020 році різко обвалилися: як саме
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Доходи від експорту природного газу російської компанії "Газпром" суттєво зменшилися у 2020 році. У порівнянні з 2019 роком вони впали одразу майже на 40%.
Джерело:Enkorr
Водночас фізичний обсяг експорту газу за звітний період впав на 9,7%, тобто до 199,2 мільярда кубометрів.
Важливо США назвали одну з умов для скасування санкцій проти "Північного потоку-2"
Як змінювалася середня експортна вартість поставок газу
- у грудні 2020 року середня експортна вартість поставок газу зросла до 156,6 долара за тисячу кубометрів;
- у листопаді 2020 року – 155,48 долара за тисячу кубометрів;
- у жовтні 2020 року – 145 доларів за тисячу кубометрів;
- у вересні 2020 року – 123 доларів за тисячу кубометрів;
- у серпні 2020 року – 92 долари за тисячу кубометрів;
- у липні 2020 року – 86 доларів за тисячу кубометрів;
- у червні 2020 року – 82 долари за тисячу кубометрів;
- у травні 2020 року – 94 долари за тисячу кубометрів.
Відомо, що частка "Газпрому" на європейському ринку у 2020 році знизилася з 36% до 33%.
Що відомо про "Газпром"?Це – російська газовидобувна і газорозподільна монополія, 50% капіталу якої належить державі. "Газпром" постачає свій газ до країн ЄС, тим самим, на думку експертів, збільшуючи їх залежність від Росії. Раніше російська компанія постачала свій газ до Європи транзитом через Україну. А наша країна отримувала за це чималі гроші.
Однак Росія вирішила позбавити Україну заробітку та почала будівництва трубопроводу в обхід нашої країни. Якщо Росія всупереч санкціям таки добудує "Північний потік-2", Україна зазнає значних фінансових збитків. Загалом Україна може втрачати 1,5 мільярда доларів щороку.
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