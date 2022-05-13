Росія щодня продає 8 мільйонів барелів і заробляє на продажі нафти та нафтопродуктів 20 мільярдів доларів щомісяця.

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Так, у 2022 році доходи Росії від нафти зросли на 50% за перші 4 місяці порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

Російську нафту все ще купують

Росія продовжує активно експортувати нафту навіть, коли ЄС близький до нафтового ембарго, а міжнародні компанії (Shell Plc і TotalEnergies SE) обіцяють припинити закупівлі.

Всю нафту, яку не докуповують у Європі, Росія продає Азії. Особливо активними імпортерами російської нафти є Китай та Індія. Але все одно ЄС залишається найбільшим імпортером, купуючи 43% всієї нафти та нафтопродуктів, які Росія продає за кордон.

Ситуація може змінитися

За оцінками МЕА, поставки російської нафти минулого місяця скоротилися на 1 мільйон барелів на добу. Ця втрата може потроїтися у другій половині року.

Деякі санкції, які цьому сприятимуть, ще просто не вступили в дію. До прикладу, санкції проти "Роснєфті" набувають чинності лиш 15 травня. Щобільше, ЄС готується до нафтового ембарго, яке напередодні прийняли країни G7.

Якщо санкції будуть узгоджені, нове ембарго прискорить переорієнтацію торгових потоків, яка вже триває, і змусить російські нафтові компанії закрити більше свердловин,

– заявили в МЕА.

Що відомо про нафтове ембарго: головне

ЄС планувала включити нафтове ембарго до 6 пакету санкцій і вже до кінця 2022 року відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів.

Але кілька країн блокують це рішення. Тож ЄС пішла на поступки і запропонувала Угорщині та Словаччині долучитися до нафтового ембарго з 2025 року, а Чехії – з червня 2024 року.

Та і ці умови не підійшли Угорщині. Тепер країна хоче, щоб заборона не поширювалася на трубопровідну нафту або, щоб ЄС компенсував їй економічні втрати, які та може понести через відмову від російської нафти.

Наразі в ЄС обговорюється варіант відкласти нафтове ембарго, щоб прийняти всі інші санкції з шостого пакету.

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