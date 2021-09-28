Доходи у проєкті держбюджету-2022 занижені на декілька мільярдів: дані Рахункової палати

У Рахунковій палаті розповіли, що доходи у проєкті державного бюджету України на 2022 рік занижені майже на 33 мільярди гривень. Найбільший резерв у податку на прибуток підприємств.

Додаткові резерви доходів

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан розповів, що Рахункова палата виявила додаткові резерви доходів, не враховані у проєкті держбюджету на 2022 рік, загалом на 32,7 мільярда гривень.

До теми Більше соцвиплат та завищений курс долара: головні нюанси бюджету-2022

Доходи можливо збільшити завдяки:

надходженням від податку на прибуток підприємств – на 19,2 мільярда гривень;

акцизному податку із ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах – на 11,3 мільярда гривень;

рентної плати за користування надрами для видобування природного газу – на 1,2 мільярда гривень.

Дефіцит держбюджету-2022

У повідомленні також зазначається, що у проєкті держбюджету-2022 дефіцит становитиме 3,5% ВВП, що на 0,5 відсоткових пунктів більше від встановленої у Бюджетному кодексі межі.

Зростання дохідності державних запозичень:

внутрішніх – до 11,7%,

зовнішніх – 4,5%.

становитимуть 30,7% фінансових ресурсів держбюджету.