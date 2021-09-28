Доходи у проєкті держбюджету-2022 занижені на декілька мільярдів: дані Рахункової палати
28 вересня 2021 , 13:48Читать новость на русском
Джерело:Рахункова палата
У Рахунковій палаті розповіли, що доходи у проєкті державного бюджету України на 2022 рік занижені майже на 33 мільярди гривень. Найбільший резерв у податку на прибуток підприємств.
Додаткові резерви доходів
Голова Рахункової палати Валерій Пацкан розповів, що Рахункова палата виявила додаткові резерви доходів, не враховані у проєкті держбюджету на 2022 рік, загалом на 32,7 мільярда гривень.
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Доходи можливо збільшити завдяки:
- надходженням від податку на прибуток підприємств – на 19,2 мільярда гривень;
- акцизному податку із ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах – на 11,3 мільярда гривень;
- рентної плати за користування надрами для видобування природного газу – на 1,2 мільярда гривень.
Дефіцит держбюджету-2022
У повідомленні також зазначається, що у проєкті держбюджету-2022 дефіцит становитиме 3,5% ВВП, що на 0,5 відсоткових пунктів більше від встановленої у Бюджетному кодексі межі.Державні запозичення
Зростання дохідності державних запозичень:
- внутрішніх – до 11,7%,
- зовнішніх – 4,5%.