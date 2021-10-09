Доходи місцевих бюджетів у 2021 році зросли на 20%, – Мінфін

Доходи місцевих бюджетів за 9 місяців 2021 року зросли на 20,1%. Мовиться про порівняння з аналогічним періодом минулого 2020 року.

У Міністерстві фінансів України назвали конкретну цифру цих доходів – майже 248 мільярдів гривень. Торік було на 41 мільярд гривень менше.

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У 2021 році місцеві бюджети отримали відчутно більше грошей, ніж торік

За 9 місяців 2021 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 247 мільярдів 948 мільйонів 700 тисяч гривень. У порівнянні з таким же періодом 2020 року – це на 20,1% (41 мільярд 442 мільйони 600 тисяч гривень) більше.

Зазначені суми вказані без урахування міжбюджетних трансфертів (грошей, які безоплатно і безповоротно передають з одного бюджету до іншого).



Надходження до загального фонду місцевих бюджетів / Інфографіка Міністерства фінансів

Стосовно податків: у 2021 бюджет також отримав більше, ніж у 2020

Податок на доходи фізичних осіб у січні – вересні 2021 року склав 150,489 мільярда гривень. Приріст до 2020 року – 19,5% (24,551 мільярда гривень).

у січні – вересні 2021 року склав 150,489 мільярда гривень. Приріст до 2020 року – 19,5% (24,551 мільярда гривень). Плата за землю – 26,620 мільярда, зростання – 14,9% (3,455 мільярда).

– 26,620 мільярда, зростання – 14,9% (3,455 мільярда). Податок на нерухомість – 5,839 мільярда гривень. Тут приріст ще суттєвіший – 38,3% (1,617 мільярда).

– 5,839 мільярда гривень. Тут приріст ще суттєвіший – 38,3% (1,617 мільярда). Єдиний податок – 32,4 мільярда з приростом до минулого року у 21,1% (5,575 мільярда гривень).

міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам за 9 місяців 2021 року склали 120 мільярдів 872,8 мільйона гривень. Це 95,3% від запланованого.