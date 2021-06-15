Доходи фрілансерів: в яких регіонах українцям платять найбільше

Міжнародна платіжна платформа Payoneer провела дослідження й виявила, що кількість населення, що працює на фрілансі, в Україні, збільшилась на 31%, за рік. Які іноземні ринки найприбутковіші та у якому місті українські фрілансери заробляють найбільше, розповідаємо далі.

Заробіток фрілансерів

Середній дохід фріланс-фахівця за два роки підвищився на 18%, а загальні зарахування українцям за цей період зросли на 55%. Генеральний менеджер Payoneer в Україні Ігор Ковальов розповів, що 54% від загальних зарахувань надходили переважно до 5 великих міст України.

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Фрілансерам з яких міст перераховували найбільше виплат за два роки

Київ – 23% виплат.

Харків – 13% виплат.

Львів та Дніпро – 7% виплат.

Одеса – 5% виплат.

Дохід фрілансерів лише за I квартал 2021 року

Зауважте, що дані для розрахунків дослідження брали за два роки часу: I квартал (січень – березень) 2019 року та I квартал 2021 року.

Найбільше заробляли також фріланс-фахівці з вище згаданих міст, однак у дещо інших пропорціях.

Дніпро – найвищий середній дохід, оскільки жителі цього міста заробили на 7% більше, ніж у фахівці з Харкова.

– найвищий середній дохід, оскільки жителі цього міста заробили на 7% більше, ніж у фахівці з Харкова. Харків – на другому місці по заробітку, бо харків'яни заробили на 3% більше ніж львів'яни.

– на другому місці по заробітку, бо харків'яни заробили на 3% більше ніж львів'яни. Львів – на третьому, оскільки населення заробило на 15% більше, ніж кияни.

– на третьому, оскільки населення заробило на 15% більше, ніж кияни. Київ та Одеса – на четвертому та п'ятому відповідно. Кияни заробили лише на 2% більше в середньому, ніж одесити.

Приріст доходу фрілансерів у різних містах за рік:

найзначніше зріс середній річний дохід львівських фрілансерів – на 33%;

середній дохід дніпровського фрілансера підвищився – на 24%;

одеських – на 20%;

харківських та київських – на 6% і 5% відповідно.

Фрілансери, що працюють з іноземними клієнтами

Також за рік зросла кількість фрілансерів, в Україні, що працюють з іноземними клієнтами, у наступній пропорції:

в Харкові та Дніпрі – в 1,5 раза,

в Одесі – на третину, або на 35%,

в Києві – на 23%,

у Львові – на 12%.

Що стосується виплат українським IT-компаніям від іноземних клієнтів, то за рік вони зросли на 32%. Якщо брати до уваги лише I квартал 2021 року, то українці у ньому отримали на 47% більше виплат, ніж торік.

Доходи українців на іноземних ринках у 2020 році, проти 2019 року, зросли на 33%, а найприбутковішими для українців стали ринки США, Великої Британії та Канади.