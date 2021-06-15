Заробіток фрілансерів
Середній дохід фріланс-фахівця за два роки підвищився на 18%, а загальні зарахування українцям за цей період зросли на 55%. Генеральний менеджер Payoneer в Україні Ігор Ковальов розповів, що 54% від загальних зарахувань надходили переважно до 5 великих міст України.
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Фрілансерам з яких міст перераховували найбільше виплат за два роки
- Київ – 23% виплат.
- Харків – 13% виплат.
- Львів та Дніпро – 7% виплат.
- Одеса – 5% виплат.
Дохід фрілансерів лише за I квартал 2021 року
Найбільше заробляли також фріланс-фахівці з вище згаданих міст, однак у дещо інших пропорціях.
- Дніпро – найвищий середній дохід, оскільки жителі цього міста заробили на 7% більше, ніж у фахівці з Харкова.
- Харків – на другому місці по заробітку, бо харків'яни заробили на 3% більше ніж львів'яни.
- Львів – на третьому, оскільки населення заробило на 15% більше, ніж кияни.
- Київ та Одеса – на четвертому та п'ятому відповідно. Кияни заробили лише на 2% більше в середньому, ніж одесити.
Приріст доходу фрілансерів у різних містах за рік:
- найзначніше зріс середній річний дохід львівських фрілансерів – на 33%;
- середній дохід дніпровського фрілансера підвищився – на 24%;
- одеських – на 20%;
- харківських та київських – на 6% і 5% відповідно.
Фрілансери, що працюють з іноземними клієнтами
Також за рік зросла кількість фрілансерів, в Україні, що працюють з іноземними клієнтами, у наступній пропорції:
- в Харкові та Дніпрі – в 1,5 раза,
- в Одесі – на третину, або на 35%,
- в Києві – на 23%,
- у Львові – на 12%.
Що стосується виплат українським IT-компаніям від іноземних клієнтів, то за рік вони зросли на 32%. Якщо брати до уваги лише I квартал 2021 року, то українці у ньому отримали на 47% більше виплат, ніж торік.
Доходи українців на іноземних ринках у 2020 році, проти 2019 року, зросли на 33%, а найприбутковішими для українців стали ринки США, Великої Британії та Канади.