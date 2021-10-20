Дохідна частина та макропрогноз, – Гетманцев перелічив зауваження до Держбюджету-2022

Данило Гетманцев заявив, що у профільного комітету є декілька зауважень до Державного бюджету на 2022 рік. За його словами, нардепи наполягають на збільшенні дохідної частини та перегляді макропрогнозу.

Про це "слуга народу" повідомив журналістам у кулуарах Верховної Ради.

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"До бюджету є декілька зауважень. Те, що зараз розглядається як перше читання бюджету – це не сам текст бюджету, а висновки бюджетного комітету до проекту бюджету", – пояснив народний обранець.

Данило Гетманцев зазначив, що загалом депутати подали понад 3 200 поправок. Своєю чергою комітет у своїх висновках врахував півтори тисячі.

Ми наполягаємо на збільшенні дохідної частини Державного бюджету і щодо перегляду макропрогнозу,

– наголосив нардеп.

Цифри постійно змінюються

З його слів, проєкт Держбюджету верстався на травневому макропрогнозі, який Мінекономіки робило зважаючі на ті цифри, які були у травні.

Зважаючи на коронакризу і ситуацію, яка є в країні досить непередбачуваною ці цифри змінюються,

– підкреслив Данило Гетманцев.

"На сьогодні ми можемо вже говорити про потенціал Бюджету десь за нашими підрахунками до 80 мільярдів дохідної частини. Це означає, що номінальний ВВП повинен бути збільшений десь на 230 мільярдів", – додав він.

Верховна Рада невдовзі розгляне законопроєкт про Держбюджет на 2022 рік. Схвалять висновки і пропозиції депутатів.

Основні показники Держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу